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"Bir çocuğu, bir anneyi katledenlere lanet olsun"

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.08.2018 14:32 | Son Güncelleme

Kılıçdaroğlu, eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve bir önceki dönem Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın'ın eşinin cenazesine katıldı - Kemal Kılıçdaroğlu: - "(Hakkari'deki PKK terör örgütü saldırısı) Bir çocuğu, bir anneyi acımasızca katledenlere lanet olsun. Teröre, terör örgütlerine, teröre destek verenlere hep birlikte karşı çıkarsak bu belayı başımızdan atarız diye düşünüyorum”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkari'deki terör saldırısına ilişkin, "Bir çocuğu, bir anneyi acımasızca katledenlere lanet olsun. Teröre, terör örgütlerine, teröre destek verenlere hep birlikte karşı çıkarsak bu belayı başımızdan atarız diye düşünüyorum.” ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve bir önceki dönem Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın’ın eşi Günseli Akaydın’ın cenazesi için Antalya’ya geldi.

Muratpaşa Belediyesine ait bir gençlik merkezini ziyaret eden Kılıçdaroğlu, daha sonra Muratpaşa Camisi’ndeki cenazeye katılarak, taziyelerini iletti.

Cenaze çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, bugün bir doktoru, bir anneyi ebediyete gönderdiklerini söyledi. Akaydın’ın ailesine başsağlığı dileyen Kılıçdaroğlu, her ölümün acı olduğunu belirtti.

Hakkari’deki PKK terör saldırısına değinen Kılıçdaroğlu, bir annenin, bir çocuğunun şehit edilmesinin acı bir durum olduğunu ifade etti. “Terörden çok çektik, büyük acılar yaşıyoruz. Umuyorum ve diliyorum, bu terörü hep birlikte sonlandırırız.” diyen Kılıçdaroğlu, yaşanan olayın bir insanlık suçu olduğunu vurguladı.

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

“Bir anneden, bir çocuktan ne istersiniz siz? Bir annenin, bir çocuğun günahı nedir? Bunu yapanlar acaba insanlıktan nasiplerini aldılar mı? ‘Lanet olsun’ diyoruz, lanet olsun. Bir çocuğu, bir anneyi acımasızca katledenlere lanet olsun. Teröre, terör örgütlerine, teröre destek verenlere hep birlikte karşı çıkarsak bu belayı başımızdan atarız diye düşünüyorum.”

Olağanüstü kurultaya ilişkin soruları ise yanıtsız bırakan Kılıçdaroğlu, İstanbul’a gitmek üzere Antalya Havalimanı'na gitti.

Cenaze törenine TBMM Başkanvekili Levent Gök, CHP Genel Başkan Yardımcıları Çetin Osman Budak, Seyit Torun ve Antalya Valisi Münir Karaloğlu da katıldı.

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Antalya cenaze Hakkari Kemal Kılıçdaroğlu Mustafa Akaydın terör

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