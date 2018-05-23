HAKKARİ (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Birileri neye oynuyor, kan, gözyaşı, fitne, tefrika ve bölmeye oynuyor. Böyle bir şey yok artık. Bir daha bu topraklarda buna izin verilmeyecek. Bizim cenazemiz de burada ecdadımız da burada şehidimiz de burada, anamız, babamız da burada. Bin yıldır buradayız." dedi. Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki incelemelerinin ardından kent merkezine geçen Bakan Albayrak, Vali Cüneyit Orhan Toprak'ı ziyaret ederek bir süre görüştü. Beraberindekilerle yürüyerek çarşı merkezindeki esnafı ziyaret eden Albayrak, vatandaşlarla sohbet etti, çocuklarla yakından ilgilendi. Daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçen Albayrak, burada yaptığı konuşmada, Çukurca'daki temaslarına değinerek, Türkiye tarihinde ilk defa bu yoğunlukta ve derinlikte, bu kadar teknik analiz çalışmasına dayalı böyle bir yatırımı kara sondajcılığı noktasında başlattıklarını söyledi. - "4 bin 450 metre derinliğinde sondaj kuyusu" "4 bin 450 metre derinlikteki bir sondaj kuyusuyla üçüncü nesil arama teknik ekipman altyapısıyla, istihdamıyla, bölgeye ihtiyacıyla yeni bir süreci başlattık." diyen Albayrak, şöyle devam etti:

"Özellikle Türkiye Cumhuriyeti devletimizin güney sınır boyu dediğimiz bu bölgede artık çok daha farklı bir yatırım stratejisi ile farklı bir sismik stratejisiyle ve hepsinden öte uçak gravite, yani yurt dışından getirdiğimiz uçaklarla yeryüzünün üzerinden, havadan yapacağımız araştırmalarla en son teknoloji artık yerin altında. Ne var ne yok, hepsini kısa sürede bulup değerlendirip ülkemize, bölgemize, şehrimize ekonomi olarak, istihdam olarak, yatırım olarak inşallah bundan sonra son sürat kazandıracağız. Bugün önemli bir gün Türkiye enerji ve maden politikalarında. Bunun da startını nereden verelim dedik, Hakkari'den dedik ama ben Hakkari'ye gelince gözlerim kamaştı." Bakan Albayrak, tarihi günlerden geçtiklerini dile getirdi. Dünya ve bölgenin çok büyük tehditlere gebe olduğu kadar çok büyük fırsatların da eşiğinde olduğunu vurgulayan Albayrak, şunları kaydetti: "Bölge ve dünya için istikrar anlamında, güven anlamında, güçlü ve dik duruş anlamında, işte bu dava için buradayız değil mi? Bu davanın bir lideri var öyle değil mi? Bazıları 'uzun adam' diyor, bazıları 'cesur adam' diyor, 'sağlam irade' diyor, bazıları 'başkomutan' diyor, 'reis' diyor. Üç kelimeyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Allah'ın izniyle Türkiye bu geleceğe her zamankinden daha da güçlü adımlarla ilerliyor. Bugün dünden yarın da bugünden çok daha iyi olacak. Bundan zerre şüpheniz olmasın. Çok daha güçlü olacak. Siyaseten de ekonomik olarak da güvenlik olarak da kardeşlik olarak da turizm olarak da her alanda."

- "Dünyaya sesini yükselten Türkiye" "Bu coğrafyada son 15 senede bütün dolap dönüyor, dolaşıyor Türkiye'ye, Recep Tayyip Erdoğan'a dolanıyor." ifadesini kullanan Albayrak, şu değerlendirmede bulundu: "Bütün bu operasyon Türkiye'ye, Türkiye'nin kardeşliğine ve bunun teminatı olan Recep Tayyip Erdoğan'ı indirmeye yönelik operasyona dayanıyor. Bunu görmemiz lazım. Birileri var, gözleri var görmezler, kulakları var duymazlar, dilleri var hakikati söylemezler. Allah muhafaza onlardan olmamak lazım ama varsa bu resmi göremeyen gaflet uykusunda her bir dostumuz, eşimiz, akrabamız, komşumuz bugün dünyanın içinden geçtiği bu cendereyi, bu ateş çemberini görüp göstermek işte bu davanın yolcusu olan bizlerin üzerinde bir vebaldir, haktır. Bugün bu coğrafyada Araplara, Kürtlere, Türklere bir operasyon yapılıyor. Tek tek bakın. Arap coğrafyasının durumu. Görüyor musunuz hallerini, görüyorsunuz değil mi? Araplar, teker teker maalesef din kardeşlerimiz ölüyor, öldürülüyor, şehit ediliyor, dünyaya sesini yükselten Türkiye."

Albayrak, şunları kaydetti: "Ortadoğu'da, Suriye'de, Irak'ta on yıllardır Türkiye'de Kürt kardeşlerimize operasyon yapılıyor. Bunun teminatı kim? Türkiye'nin birliği, beraberliği Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki dik duruş. Türkiye'nin bütünlüğüne operasyon çekiliyor. Birileri Ortadoğu özelinde operasyon çekiyor, bunu görmemiz lazım. Bunun ucu nereye dayanıyor? Acaba bin yıl önce bu coğrafyada bu milletin ve ümmetin kaderini dönüştüren Selahaddin Eyyubi gibi büyük bir liderin intikamını onun torunlarından mı almak istiyor birileri, bu resmin farkında mıyız? Eğer bir rol model arıyorsak bize Selahaddin Eyyubiler yeter. Elin dinsiz, ateist, marksist, bu coğrafyadan olmayan, ideolojilerinin sözde kuklaları bizim rol modelimiz olabilir mi, gençliğimizin önünde bir hakikat manasında bir sembol olabilir mi? Birileri neye oynuyor, kan, gözyaşı, fitne, tefrika ve bölmeye oynuyor. Böyle bir şey yok artık. Bir daha bu topraklarda buna izin verilmeyecek. Bizim cenazemiz de burada ecdadımız da burada şehidimiz de burada, anamız, babamız da burada. Bin yıldır buradayız."