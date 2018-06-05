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"Bir kadını değersizleştiren, küçülten bir dil"

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.06.2018 13:48 | Son Güncelleme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu: - "(Muharrem İnce'nin Eyüp Sultan'daki kadınla yaptığı konuşma) Hepimiz, neden eşinin sağlık durumunu sorduğunu anlıyoruz. Hani 'Senin gibi bir hanıma nasıl katlanıyor?' anlamına gelen. Gerçekten çok kötü, ayrıştırıcı, bir kadını değersizleştiren, küçülten bir dil ve bir bakış açısı. Bunu kınıyorum"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin İstanbul'da Eyüp Sultan'da bir kadınla yaptığı konuşmaya ilişkin, "Hepimiz, neden eşinin sağlık durumunu sorduğunu anlıyoruz. Hani 'Senin gibi bir hanıma nasıl katlanıyor?' anlamına gelen. Gerçekten çok kötü, ayrıştırıcı, bir kadını değersizleştiren, küçülten bir dil ve bir bakış açısı. Bunu kınıyorum." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sarıeroğlu, AK Parti Sincan İlçe Başkanlığınca düzenlenen sahur programında kadınlarla bir araya geldi.

Sarıeroğlu, programda yaptığı konuşmada, İnce'nin, Eyüp Sultan Türbesi'ni ziyaretinin ardından Ayşe Yazıcı isimli vatandaşla yaptığı sohbeti değerlendirdi.

İnce'nin kadına yönelik davranışının çok gündeme gelmediğine dikkati çeken Sarıeroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Böyle yürekli, güçlü kadınlar, Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında. Hepimiz, davamızın arkasındayız. Ama işte öyle bir zihniyetle karşısında bir hanımefendi, eli omuzunda bastırıyor. O şekilde susturmaya çalışıyor. Sonrasında da yine küçümseyerek, dalga geçerek eşinin sağlık durumunu soruyor. Hepimiz, neden eşinin sağlık durumunu sorduğunu anlıyoruz. Hani 'Senin gibi bir hanıma nasıl katlanıyor?' anlamına gelen. Gerçekten çok kötü, ayrıştırıcı, bir kadını değersizleştiren, küçülten bir dil ve bir bakış açısı. Bunu da ben sizlerin huzurunda kınıyorum. Bunu da anlatmamız gerektiğini ifade ediyorum."

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CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu kadına yönelik davranışı

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