"Bir kurultay kaçınılmaz görünüyor"

BARIŞ GÜNDOĞAN - CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Erdal Aksünger, "Ben ilk günden beri söylüyorum, sonuçta Muharrem Bey kurultayı isteyecektir. Bundan daha doğal bir şey yok. En doğal hakkı zaten. Kim ne derse desin ortada bir başarısızlık var." dedi.

Aksünger, Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki yemek ve sonrasında yapılan açıklamaları, AA muhabirine değerlendirdi.

"Yenen yemek, siyasi bir yemek değil de bir dertleşme yemeği ise nezaket icabı farklı bir şey olabilirdi." diyen Aksünger, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun, İnce'nin açıklamaları üzerine söylediği, "siyasi nezaketsizlik" değerlendirmesini hatırlattı.

Aksünger, şöyle devam etti:

"En başta bu yemeğin, 'bir kapalı devre yemek yiyelim, bir değerlendirme yapalım.' tarzındaysa o zaman Genel Başkanın söylediklerini makul karşılayabilir zaten. Orada bence bir şey yok. Böyle özel yemeklerin dışarıya çok duyurulmasının doğru olmadığını da düşünen biriyim ben. Yemekler duyuruluyorsa, siyasi bir araya gelme ve siyasi değerlendirme olarak duyurulur. Öteki türlü, 'dostluk yemeği yiyoruz' diye duyurulmaz. Ama kapalı devre konuşma varsa onu bilemem, orası kendilerinin değerlendirmesi."