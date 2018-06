"Bir numaralı meselemiz, kucaklaşabilmektir"

KOCAELİ (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, "Bugün ülkemizin en çok ihtiyaç duyduğu şey kucaklaşmadır, barışmadır. Bu suretle huzuru tesis etmedir. Biz bunu bir bütün olarak yapacağız." dedi.

Karamollaoğlu, partisince İzmit'teki 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, 24 Haziran'daki seçimlerin barış ve huzur içerisinde yapılmasını arzu ettiklerini söyledi.

Seçimlerin, siyasi partilerin birbirleriyle kavga ettikleri, birbirlerini çekiştirdikleri, suçlamalarda ve ithamlarda bulundukları ortamlar olmaması gerektiğini dile getiren Karamollaoğlu, siyasi partilerin, ülkelerin problemlerini çözmek, halkın derdine derman olmak için var olduğunu kaydetti.

Karamollaoğlu, her siyasi partinin her konu için bir takım politikaları olduğuna işaret ederek, "Bunlar ille de her partinin birbiriyle benzer olması, aynı olmasını gerektirmez. Bunlar bizim için bir zenginliktir. Biz bu konuları oturup, mantıklı bir şekilde konuşabilmeliyiz. En çok üzerinde durduğumuz konu bu." diye konuştu.