Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 24 Haziran seçimlerine ilişkin, "Bir oy dahi çok önemli, bir oy bin oyunu bozar." dedi.

Bakan Fakıbaba, Karaköprü Belediyesince bir restoranda düzenlenen istişare toplantısında, muhtarlarla bir araya gelerek, seçimlerde partisine destek istedi.

Seçime çok kısa bir sürenin kaldığını vurgulayan Fakıbaba, "Artık sona doğru gidiyoruz. Ben inanıyorum ki Allah'ın izniyle, hep birlikte bu işi başaracağız. Şanlıurfa her şeyin en iyisini hak ediyor. 15 yıldır çok güzel işler yapıldı. Allah'ın izniyle bir fırsat daha verildiğinde çok daha iyi işler yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

Fakıbaba, seçimlerin çok önemli olduğunu, bu nedenle tüm vatandaşların sandığa gitmesini istediğini belirterek, "Bir oy dahi çok önemli, bir oy bin oyunu bozar. Bir oy bir vekilin kazanılmasına ya da kaybedilmesine neden olabilir." dedi.

Bakan Fakıbaba'nın konuşmasının ardından, muhtarlar talep ve önerilerini dile getirdi.

Toplantıya, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Ahmet Aksoy ile belediye meclisi üyeleri de katıldı.

