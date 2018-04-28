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"Bir ülkenin gelişmişliği insanlarına verdiği değerle ölçülür"

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.04.2018 19:29 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba: - "Bir ülkenin gelişmişliği, sadece kişi başına düşen milli geliriyle, yapılan yoluyla, köprüsüyle, alışveriş merkezi sayısıyla ölçülemez. Bir ülkenin gelişmişliği, insanlarına verdiği değerle ölçülür"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Bir ülkenin gelişmişliği, sadece kişi başına düşen milli geliriyle, yapılan yoluyla, köprüsüyle, alışveriş merkezi sayısıyla ölçülemez. Bir ülkenin gelişmişliği, insanlarına verdiği değerle ölçülür." değerlendirmesinde bulundu.

Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamayla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Kongresi'ndeki CHP'ye yönelik sözlerini eleştirdi.

"Kendi iktidarlarını görmeyip 25 yıl öncesinden örnek verenler, siyasi acizlikle karşı karşıyadır." görüşünü savunan Ağbaba, 15 yıl öncesinden örnekler vermek istediğini belirtti.

İstanbul Esenyurt'ta bulunan alışveriş merkezinin inşaat şantiyesindeki çadır yangını nedeniyle 11 işçinin hayatını kaybettiğini ifade eden Ağbaba, şunları kaydetti:

"O çok övündükleri 3. havalimanında 400 işçinin, iş cinayetinde yaşamını yitirdiği belirtiliyor. Soma'da 301, Ermenek'te 18, Şırnak'ta 8 işçi para hırsı yüzünden göz göre göre katledildi. Halkalı Dereboyu Caddesi'nde tekstil işçilerini taşıyan minibüste 7 kadın işçi sel sularına kapılıp boğularak can verdi. Mecidiyeköy'deki bir rezidansın 32'nci katından işçiler asansörle yere çakıldı, 10 işçi yaşamını yitirdi. Adana Kozan'da baraj kapağının patlaması sonucu 10 işçi vefat etti.

Elbistan'da göçük altında kalan 9 işçinin cesedine 7 yıldır ulaşılamıyor. Örnekler o kadar çok ki saymakla bitmez."

Veli Ağbaba, AK Parti iktidarı döneminde çıkarılan 4857 sayılı İş Yasası'yla, artan özelleştirme ve taşeron uygulamalarının ardından "iş cinayetleri"nde hayatını kaybeden işçilerin sayısının 6 kat arttığını ileri sürerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bir ülkenin gelişmişliği, sadece kişi başına düşen milli geliriyle, yapılan yoluyla, köprüsüyle, alışveriş merkezi sayısıyla ölçülemez. Bir ülkenin gelişmişliği, insanlarına verdiği değerle ölçülür. Gelişmiş bir ülkede işçiler, 20 milyonluk metropol kentte naylon çadırda yanarak ölmez, gölün ortasında donarak ölmez, baraj kapağı açılınca boğularak ölmez. Gelişmiş ülkelerde madenlerde insanlar ölmez, göçük altında insanlar unutulmaz.

Servisle işlerine giden işçiler selde boğularak ölmez. Türkiye, asansör boşluğuna düşenlerin, feribota binerken ezilen insanların öldüğü ülke."

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba yazılı açıklama

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