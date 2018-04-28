CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Bir ülkenin gelişmişliği, sadece kişi başına düşen milli geliriyle, yapılan yoluyla, köprüsüyle, alışveriş merkezi sayısıyla ölçülemez. Bir ülkenin gelişmişliği, insanlarına verdiği değerle ölçülür." değerlendirmesinde bulundu.

Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamayla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Kongresi'ndeki CHP'ye yönelik sözlerini eleştirdi.

"Kendi iktidarlarını görmeyip 25 yıl öncesinden örnek verenler, siyasi acizlikle karşı karşıyadır." görüşünü savunan Ağbaba, 15 yıl öncesinden örnekler vermek istediğini belirtti.

İstanbul Esenyurt'ta bulunan alışveriş merkezinin inşaat şantiyesindeki çadır yangını nedeniyle 11 işçinin hayatını kaybettiğini ifade eden Ağbaba, şunları kaydetti:

"O çok övündükleri 3. havalimanında 400 işçinin, iş cinayetinde yaşamını yitirdiği belirtiliyor. Soma'da 301, Ermenek'te 18, Şırnak'ta 8 işçi para hırsı yüzünden göz göre göre katledildi. Halkalı Dereboyu Caddesi'nde tekstil işçilerini taşıyan minibüste 7 kadın işçi sel sularına kapılıp boğularak can verdi. Mecidiyeköy'deki bir rezidansın 32'nci katından işçiler asansörle yere çakıldı, 10 işçi yaşamını yitirdi. Adana Kozan'da baraj kapağının patlaması sonucu 10 işçi vefat etti.