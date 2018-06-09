Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Bay Muharrem ne yaptı kampanyaya başlamadan önce, sanki mübarek Kabe'yi tavaf ediyor, cezaevine gitti terörle yargılanan Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. İcazet alarak yola çıkıyorlar ve sahada da birbirlerine destek atarak yol yürüyorlar." dedi.

Doğanşehir İlçe Jandarma Komutanlığında şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelen Tüfenkci, daha sonra Belediye Başkanı Vahap Küçük tarafından Söğüt Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı.

Tüfenkci, burada yaptığı konuşmada, vatandaşlardan 24 Haziran'daki seçimlerde destek istedi.

Türkiye'de "hak, hukuk, birlik, beraberlik, lider ülke" diyenlerin büyük usta Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'yle yola devam edeceğini kaydeden Bakan Tüfenkci, hizmet ve eser siyaseti isteyenlerin kararının belli olduğunu vurguladı.

Tüfenkci, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçilmesi durumunda yerli ve milli otomobil fabrikasını kapatacağını ifade ederek, "Hani fabrika istiyordun, hani yerli ve milli üretimi destekliyordun? İlk icraatında yerli ve milli üretimi durduruyorsan bu millet de çıraklara oy vermez. Büyük usta dururken çıraklara ülke teslim edilir mi?" diye konuştu.