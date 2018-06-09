HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"Birbirlerine destek atarak yol yürüyorlar"

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.06.2018 22:02 | Son Güncelleme

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci: "Bay Muharrem ne yaptı kampanyaya başlamadan önce, sanki mübarek Kabe'yi tavaf ediyor, cezaevine gitti terörle yargılanan Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. İcazet alarak yola çıkıyorlar ve sahada da birbirlerine destek atarak yol yürüyorlar" - "Kim kiminle destek atarsa atsın, hangi terör örgütü kimi desteklerse desteklesin, millet bizi desteklesin o bize yeter. Biz hep sizinle yol yürüdük. Bu hareketin istikametini millet belirledi" - "Afrin'de, Cerablus'ta terörü temizledik. Allah izin verirse Kandil'den de terörü temizleyeceğiz. Bunun için de sizlerin güçlü desteği gerekiyor"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Bay Muharrem ne yaptı kampanyaya başlamadan önce, sanki mübarek Kabe'yi tavaf ediyor, cezaevine gitti terörle yargılanan Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. İcazet alarak yola çıkıyorlar ve sahada da birbirlerine destek atarak yol yürüyorlar." dedi.

Doğanşehir İlçe Jandarma Komutanlığında şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelen Tüfenkci, daha sonra Belediye Başkanı Vahap Küçük tarafından Söğüt Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı.

Tüfenkci, burada yaptığı konuşmada, vatandaşlardan 24 Haziran'daki seçimlerde destek istedi.

Türkiye'de "hak, hukuk, birlik, beraberlik, lider ülke" diyenlerin büyük usta Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'yle yola devam edeceğini kaydeden Bakan Tüfenkci, hizmet ve eser siyaseti isteyenlerin kararının belli olduğunu vurguladı.

Tüfenkci, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçilmesi durumunda yerli ve milli otomobil fabrikasını kapatacağını ifade ederek, "Hani fabrika istiyordun, hani yerli ve milli üretimi destekliyordun? İlk icraatında yerli ve milli üretimi durduruyorsan bu millet de çıraklara oy vermez. Büyük usta dururken çıraklara ülke teslim edilir mi?" diye konuştu.

Ülkeyi büyütmek içini çalıştıklarını dile getiren Bakan Tüfenkci, bu süreçte de terörle mücadele ettiklerini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Bay Muharrem ne yaptı kampanyaya başlamadan önce, sanki mübarek Kabe'yi tavaf ediyor, cezaevine gitti terörle yargılanan Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. İcazet alarak yola çıkıyorlar ve sahada da birbirlerine destek atarak yol yürüyorlar. Kim kiminle destek atarsa atsın, hangi terör örgütü kimi desteklerse desteklesin, millet bizi desteklesin o bize yeter. Biz hep sizinle yol yürüdük. Bu hareketin istikametini millet belirledi. Siz dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkarsanız esasında Türkiye'nin birlik ve beraberliğine sahip çıkmış olacaksınız."

- "Kandil'den terörü temizleyeceğiz"

Her zaman "Tek vatan, tek devlet, tek millet ve tek bayrak" dediklerini hatırlatan Tüfenkci, bu değerlere ihanet etmeyen herkesle birlikte yürüyeceklerini söyledi.

Bakan Tüfenkci, tüm ülke vatandaşlarını kardeş bildiklerini ve hiçbir zaman kimseyi ötekileştirmediklerini anlatarak, "FETÖ'cülere, PKK/PYD'lilere hizmet etmeyiz. Allah'ın izniyle köklerini kazıyana kadar da mücadelemiz devam edecek inşallah. Afrin'de, Cerablus'ta terörü temizledik. Allah izin verirse Kandil'den de terörü temizleyeceğiz. Bunun için de sizlerin güçlü desteği gerekiyor." ifadelerini kullandı.

PARTNER90'ların en yakışıklı jönüydü! Bakın şimdi ne yapıyor90'ların en yakışıklı jönüydü! Bakın şimdi ne yapıyor
Çavuşoğlu: FETÖ gibi, Türkiye'yi kıskananlar gibi 'yıkacağız' diyorlar (2)Çavuşoğlu: FETÖ gibi, Türkiye'yi kıskananlar gibi 'yıkacağız' diyorlar (2)
Bakan Ağbal: Döner kesmek bütçe yapmaktan daha zormuş (2)Bakan Ağbal: Döner kesmek bütçe yapmaktan daha zormuş (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Doğanşehir Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci Malatya Şehit aileleri ve gaziler

En Çok Okunan Haberler

Murat Başoğlu ve Hande Bermek hiçbir şey olmamış gibi birlikte!

Murat Başoğlu ve Hande Bermek hiçbir şey olmamış gibi birlikte!

Seçim anketi sonuçları art arda açıkladı! İşte 24 Haziran öncesi oy oranlarında son durum

Seçim anketi sonuçları art arda açıkladı! İşte 24 Haziran öncesi oy oranlarında son durum

Survivor 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Acun'dan Sema'ya yaptırım!

Survivor 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Acun'dan Sema'ya yaptırım!

Samsun'da dehşete düşüren kaza! Uzman çavuş havada defalarca takla attı!

Samsun'da dehşete düşüren kaza! Uzman çavuş havada defalarca takla attı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara mitinginde toplam 6 tane prompter kullanıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara mitinginde toplam 6 tane prompter kullanıldı

ABD'li uzman Makovsky: 24 Haziran'dan sonra kaos çıkabilir, Erdoğan Akşener’e cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifinde bulunabilir

ABD'li uzman Makovsky: 24 Haziran'dan sonra kaos çıkabilir, Erdoğan Akşener’e cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifinde bulunabilir

İlginizi Çekebilir

Bakanlıktaki 'Gülen'in iadesi' belgelerini inceleyen CHP'li Özgür Özel'den ilk açıklama! Muharrem İnce iddia etmişti

Bakanlıktaki 'Gülen'in iadesi' belgelerini inceleyen CHP'li Özgür Özel'den ilk açıklama! Muharrem İnce iddia etmişti

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Adalet Bakanı Gül'den af açıklaması: Gündemimizde değil

Adalet Bakanı Gül'den af açıklaması: Gündemimizde değil

Muharrem İnce'den 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için flaş sözler

Muharrem İnce'den 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için flaş sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özel Halk Otobüsleri Birliği'nin iftarında açıkladı: UBER bitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özel Halk Otobüsleri Birliği'nin iftarında açıkladı: UBER bitti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu’nun toplantısında elektrik krizi

Kemal Kılıçdaroğlu’nun toplantısında elektrik krizi

Erdoğan, Ürdün Kralı ile telefonda görüştü

Erdoğan, Ürdün Kralı ile telefonda görüştü

İsmail Kahraman helallik istedi!

İsmail Kahraman helallik istedi!

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ: Muharrem İnce delikanlıysan çıkıp açıklarsın

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ: Muharrem İnce delikanlıysan çıkıp açıklarsın

Muharrem İnce'den sürpriz ziyaret

Muharrem İnce'den sürpriz ziyaret

Süleyman Soylu'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak açıklama!

Süleyman Soylu'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.