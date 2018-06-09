Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Bay Muharrem ne yaptı kampanyaya başlamadan önce, sanki mübarek Kabe'yi tavaf ediyor, cezaevine gitti terörle yargılanan Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. İcazet alarak yola çıkıyorlar ve sahada da birbirlerine destek atarak yol yürüyorlar." dedi.
Doğanşehir İlçe Jandarma Komutanlığında şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelen Tüfenkci, daha sonra Belediye Başkanı Vahap Küçük tarafından Söğüt Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı.
Tüfenkci, burada yaptığı konuşmada, vatandaşlardan 24 Haziran'daki seçimlerde destek istedi.
Türkiye'de "hak, hukuk, birlik, beraberlik, lider ülke" diyenlerin büyük usta Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'yle yola devam edeceğini kaydeden Bakan Tüfenkci, hizmet ve eser siyaseti isteyenlerin kararının belli olduğunu vurguladı.
Tüfenkci, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçilmesi durumunda yerli ve milli otomobil fabrikasını kapatacağını ifade ederek, "Hani fabrika istiyordun, hani yerli ve milli üretimi destekliyordun? İlk icraatında yerli ve milli üretimi durduruyorsan bu millet de çıraklara oy vermez. Büyük usta dururken çıraklara ülke teslim edilir mi?" diye konuştu.
Ülkeyi büyütmek içini çalıştıklarını dile getiren Bakan Tüfenkci, bu süreçte de terörle mücadele ettiklerini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:
"Bay Muharrem ne yaptı kampanyaya başlamadan önce, sanki mübarek Kabe'yi tavaf ediyor, cezaevine gitti terörle yargılanan Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. İcazet alarak yola çıkıyorlar ve sahada da birbirlerine destek atarak yol yürüyorlar. Kim kiminle destek atarsa atsın, hangi terör örgütü kimi desteklerse desteklesin, millet bizi desteklesin o bize yeter. Biz hep sizinle yol yürüdük. Bu hareketin istikametini millet belirledi. Siz dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkarsanız esasında Türkiye'nin birlik ve beraberliğine sahip çıkmış olacaksınız."
- "Kandil'den terörü temizleyeceğiz"
Her zaman "Tek vatan, tek devlet, tek millet ve tek bayrak" dediklerini hatırlatan Tüfenkci, bu değerlere ihanet etmeyen herkesle birlikte yürüyeceklerini söyledi.
Bakan Tüfenkci, tüm ülke vatandaşlarını kardeş bildiklerini ve hiçbir zaman kimseyi ötekileştirmediklerini anlatarak, "FETÖ'cülere, PKK/PYD'lilere hizmet etmeyiz. Allah'ın izniyle köklerini kazıyana kadar da mücadelemiz devam edecek inşallah. Afrin'de, Cerablus'ta terörü temizledik. Allah izin verirse Kandil'den de terörü temizleyeceğiz. Bunun için de sizlerin güçlü desteği gerekiyor." ifadelerini kullandı.
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