HABER

Bireysel silahlanmanın önlenmesi çağrısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.04.2018 15:22 | Son Güncelleme

CHP'li Tüm: - "Bireysel silahlanmanın olağanüstü arttığı dönemde iktidarın harekete geçmesi, önlem alması gerekiyor"

CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, bireysel silahlanmanın olağanüstü arttığı dönemde iktidarın harekete geçmesi, önlem alması gerektiğini söyledi.

Tüm, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, bireysel silahlanmanın can almaya devam ettiğini, bu konuyu daha önce Meclis gündemine getirdiğini, verdikleri araştırma önergesinin kabul görmediğini ifade etti

Çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıya bulunulduğunu savunan Tüm, 25 milyon kaçak silahtan söz edildiğini, 2017'de çalıntı silah sayısının 107 bin olduğunu belirtti.

Tüm, ciddi bir tehlikenin her gün kendilerini beklediğini, sokak ortasında, yaşam alanlarında insanların cinayete kurban gittiğini ifade ederek, "Bir yerde bir silah varsa bir gün mutlaka patlıyor; ruhsatlı, ruhsatsız, eğitimli, eğitimsiz fark etmiyor." dedi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde bir araştırma görevlisinin silahlı saldırısı sonucu, aralarında dekan yardımcısının da bulunduğu 4 kişinin yaşamını yitirdiğini anımsatan Tüm, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Psikolojisi bozuk cani bile ruhsatlı silah bulundurabiliyor. O caninin, o silahı nasıl bulundurduğunu sorgulamak zorundayız. Sağlık raporları nitelikli olmuyor. Ülkemiz şiddet toplumuna dönüştü. Ruhsatlı, ruhsatsız, kayıp silahlara karşı denetimsizlik var. İktidar önlem almıyor. Hükümetin bireysel silahlanmaya göz yumması nedeniyle masum insanlar hayatını kaybediyor. Facebook'ta 300- 350 lira arası yarı otomatik silah satılmaktadır. Tüm dünya bireysel silahlanmaya karşı önlemler alıyor. Silah sayısı arttıkça cinayet sayısı artıyor. Bireysel silahlanmanın olağanüstü arttığı dönemde iktidarın harekete geçmesi, önlem alması gerekiyor."

Mehmet Tüm, mağdur aileler ve sivil toplum kuruluşlarıyla başlattıkları, "Silahlanmaya bir milyon kere hayır kampanyasına" destek istedi.

Bireysel silahlanmayı zorlaştırmadıkları sürece bu cinayetlerin bitmeyeceğini ifade eden Tüm, TBMM'nin bu konuda önlem alması gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Erdoğan dava açtıKılıçdaroğlu'na büyük şok! Erdoğan dava açtı
TBMM'de gergin dakikalar! Tansiyon bir anda yükseldiTBMM'de gergin dakikalar! Tansiyon bir anda yükseldi
Diyarbakır'da çatışma! Yaralılar varDiyarbakır'da çatışma! Yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
basın toplantısı bireysel silahlanma Mehmet Tüm TBMM

En Çok Okunan Haberler

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Ankara'da 4 FETÖ sanığı mahkeme salonundan kaçtı mı? Valilikten ilk açıklama!

Son dakika! Ankara'da 4 FETÖ sanığı mahkeme salonundan kaçtı mı? Valilikten ilk açıklama!

İbrahim Tatlıses ve Demet Akalın arasında Hatay kavgası

İbrahim Tatlıses ve Demet Akalın arasında Hatay kavgası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Selahattin Demirtaş tahliye mi olacak? Flaş açıklama

Selahattin Demirtaş tahliye mi olacak? Flaş açıklama

Sezgin Tanrıkulu hastaneye kaldırıldı! Sezgin Tanrıkulu'nun sağlık durumu nasıl?

Sezgin Tanrıkulu hastaneye kaldırıldı! Sezgin Tanrıkulu'nun sağlık durumu nasıl?

Ankara'da muhalefet bu formülü konuşuyor: Başkan yardımcılarıyla geçiş koalisyonu

Ankara'da muhalefet bu formülü konuşuyor: Başkan yardımcılarıyla geçiş koalisyonu

2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili son anket! İşte AK Parti-MHP ittifakının oy oranı

2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili son anket! İşte AK Parti-MHP ittifakının oy oranı

Başbakan Binali Yıldırım açıkladı! Kabine değişikliği olacak mı?

Başbakan Binali Yıldırım açıkladı! Kabine değişikliği olacak mı?

Meral Akşener'in A Takımı belli oldu! O isimlerin üstü çizildi

Meral Akşener'in A Takımı belli oldu! O isimlerin üstü çizildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.