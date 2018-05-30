İzmir'de partisinin gençlik kolları başkanlığı yaptığı dönemden bu yana birçok seçim kampanyasına katıldığını anımsatan Dağ, "Sahada en ciddi uğraşın olduğu bir kampanyayı görüyoruz. Aynı zamanda partimize ve Cumhurbaşkanımıza teveccühün en üst düzeyde olduğu bir kampanya yaşıyoruz, bunu sahada görüyoruz." dedi.

Basına kapalı gerçekleşen ziyaret sonrası AA muhabirine açıklama yapan Dağ, saha çalışmalarını sürdürdüklerini, yaptıkları ziyaretlerde geçmiş seçimlere oranla çok fazla bir teveccüh ile karşılaştıklarını söyledi.

Seçim çalışmalarını aday olduğu İzmir'de sürdüren Dağ, Çiğli ilçesindeki temaslarının ardından ekim ayında Tekirdağ'daki sel felaketinde şehit olan Onbaşı Sefa Parhan'ın ailesini ziyaret ederek birlikte iftar yaptı.

Dağ, seçimlere ilişkin araştırmaların da devam ettiğine dikkat çekerek, şunları konuştu:

"Araştırmalarımızda birinci turda bir sorun görünmüyor Allah'a hamdolsun. Kararsız seçmen sayısı her yaptırdığımız çalışmada bir öncekine göre azalıyor, azaldıkça da yüzde 50 konusunda, ilk turda sonuç alma konusunda şu anda bir problem gözlemlemiyoruz. Aynı zamanda TBMM'de de AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın bir problemi olmayacak bir sonuç çıkacağını görüyoruz."

Araştırmalarda CHP'de de Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığı sonrası bir hareketlilik gözlendiğini, oy oranlarında birkaç puanlık artış hesaplandığını dile getiren Dağ, bunun parti içinde farklı sonuçlarının olacağını vurguladı.

Hamza Dağ, şunları kaydetti:

"Muharrem İnce'nin açıklanmasından sonra biraz daha oylarının yükseldiğini görüyoruz. Tabi bu birkaç puanlık bir artış, zaten 19-20'li rakamlardaydı. Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin oyuyla partinin milletvekilliği için aldığı oy arasında yaklaşık 3 puanlık bir fark gözüküyor.

24 Haziran'dan sonra CHP'yi biraz hareketli günler bekliyor çünkü cumhurbaşkanı adayı Meclisten daha fazla oy alacağa benziyor. Diğer siyasi partilerde de hemen hemen beklediğimiz sonuçlar şu anda önümüzde duruyor. Güzel bir seçim olacak. İnşallah 24 Haziran seçimleri, bundan önceki seçimlerde olduğu gibi partimizin ve Cumhurbaşkanımızın başarısıyla neticelenecek."

