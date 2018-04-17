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Birleşik Arap Emirlikleri, Uganda’dan Yemen’e 8 bin asker göndermesini istiyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.04.2018 11:34 | Son Güncelleme

Sudan’ın, Yemen’de Husi milislere karşı Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyondan çekileceği endişesiyle Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE) Uganda’dan Yemen’e 8 bin asker göndermesini isteyeceği bildirildi.Yakın gelecekte Ugandayı ziyaret edecek olan Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan’ın, bu ülke ile yapacağı anlaşmalar arasında, BAE’ne destek sağlaması için Uganda’nın Yemen’e 8 bin asker göndermesi konusunun da yer aldığı kaydedildi.

Sudan’ın, Yemen’de Husi milislere karşı Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyondan çekileceği endişesiyle Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE) Uganda’dan Yemen’e 8 bin asker göndermesini isteyeceği bildirildi.
Yakın gelecekte Ugandayı ziyaret edecek olan Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan’ın, bu ülke ile yapacağı anlaşmalar arasında, BAE’ne destek sağlaması için Uganda’nın Yemen’e 8 bin asker göndermesi konusunun da yer aldığı kaydedildi.

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