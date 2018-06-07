Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Söz veriyoruz, ulaşım, eğitim, sağlık her türlü destek gelecektir. Yeter ki birliğimizi bozan insanlar aramıza girmesin." dedi.
Seçim çalışmaları kapsamında Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine gelen Fakıbaba, burada 150 yataklı devlet hastanesinin açılışı ve içme suyu tesislerinin temel atma törenine katılıp, ilçe sakinleriyle iftar yaptı.
Törende konuşan Fakıbaba, Suruç'ta yıllardır aksatılan hizmetler olduğunu ancak artık hizmetlerin yapılmaya başlandığını söyledi.
Gün içerisinde hastane açılışı yaptıklarını, diğer yatırımların hayata geçirilmesi için de çaba içerisinde olduklarını anlatan Fakıbaba, şöyle konuştu:
"Temiz içme suyu insanın olmazsa olmazıdır. Bir hekim olarak söylüyorum, bunlar hizmete girdiğinde çocuklarımızın hastalık oranında azalma olacaktır. Bu yatırımları hak ediyorsunuz. Bu yatırımlar yağmur gibi gelecek. Söz veriyoruz, ulaşım, eğitim, sağlık her türlü destek gelecektir. Yeter ki birliğimizi bozan insanlar aramıza girmesin. Ne istiyorsanız, gelin kardeşçe dostça çözelim. Problem olan işsizliktir, bunu çözmememiz için bir neden yok. Önce huzur ortamı olacak, önce sevgi olacak, önce saygı olacak. Sonra yatırımcılarımız gelecek."
Bakan Fakıbaba, güçlü Meclis için hükümetin de güçlü olması gerektiğini vurgulayarak, "Güçlü Meclis olmazsa hükümetin başındaki cumhurbaşkanı da güçlü olamaz. Sizden güçlü Meclis için, benim için, arkadaşlarım için oy vermenizi istirham ediyor, destek istiyorum." ifadesini kullandı.
Şırnak'ta teslim olan 3 PKK'lı terörist itirafçı oldu! Anlattıkları kan dondurdu
Meteoroloji'den Ankara için kuvvetli yağış uyarısı: Su baskınına dikkat!
Bursa'da hastaneye diye evden çıkan kadının, eşinin arkadaşıyla kaçtığı iddia edildi
AÖF sınav sonuçları açıklandı! Anadolu Üniversitesi AÖF final sonuçlarını açıkladı
Meteoroloji'den son dakika kritik kavurucu sıcaklık uyarısı! Yurtta hava nasıl olacak?
Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan ile geri kabul anlaşmasını durdurduk
Bu halinden eser kalmadı! O artık ‘mavi gözlü beyaz ejderha'
Kızgın bisikletçi havalı kornayla terör estirdi
Boynuna ip bağlayıp yerlerde sürüklediler! Vahşetin sonrasında görüntüler ortaya çıktı
Adalet Bakanı Gül'den Muharrem İnce'ye çağrı: İsmini açıklamak zorunda
CHP'li Özgür Özel'den 'telefonların dinlenmesi' açıklaması: Suç duyurusunda bulunduk
Bir vücutta 3 DNA taşıyor! Bu Türkiye'de bir ilk...
WhatsApp’ın sinir bozan o tuşu sonunda değişiyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum