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"Birliğimizi bozan insanlar aramıza girmesin"

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.06.2018 21:26 | Son Güncelleme

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba: - "Söz veriyoruz, ulaşım, eğitim, sağlık her türlü destek gelecektir. Yeter ki birliğimizi bozan insanlar aramıza girmesin" - "Güçlü Meclis olmazsa hükümetin başındaki cumhurbaşkanı da güçlü olamaz"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Söz veriyoruz, ulaşım, eğitim, sağlık her türlü destek gelecektir. Yeter ki birliğimizi bozan insanlar aramıza girmesin." dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine gelen Fakıbaba, burada 150 yataklı devlet hastanesinin açılışı ve içme suyu tesislerinin temel atma törenine katılıp, ilçe sakinleriyle iftar yaptı.

Törende konuşan Fakıbaba, Suruç'ta yıllardır aksatılan hizmetler olduğunu ancak artık hizmetlerin yapılmaya başlandığını söyledi.

Gün içerisinde hastane açılışı yaptıklarını, diğer yatırımların hayata geçirilmesi için de çaba içerisinde olduklarını anlatan Fakıbaba, şöyle konuştu:

"Temiz içme suyu insanın olmazsa olmazıdır. Bir hekim olarak söylüyorum, bunlar hizmete girdiğinde çocuklarımızın hastalık oranında azalma olacaktır. Bu yatırımları hak ediyorsunuz. Bu yatırımlar yağmur gibi gelecek. Söz veriyoruz, ulaşım, eğitim, sağlık her türlü destek gelecektir. Yeter ki birliğimizi bozan insanlar aramıza girmesin. Ne istiyorsanız, gelin kardeşçe dostça çözelim. Problem olan işsizliktir, bunu çözmememiz için bir neden yok. Önce huzur ortamı olacak, önce sevgi olacak, önce saygı olacak. Sonra yatırımcılarımız gelecek."

Bakan Fakıbaba, güçlü Meclis için hükümetin de güçlü olması gerektiğini vurgulayarak, "Güçlü Meclis olmazsa hükümetin başındaki cumhurbaşkanı da güçlü olamaz. Sizden güçlü Meclis için, benim için, arkadaşlarım için oy vermenizi istirham ediyor, destek istiyorum." ifadesini kullandı.

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Ahmet Eşref Fakıbaba Bakan gıda seçim çalışmaları Suruç Şanlıurfa tarım ve hayvancılık tören

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