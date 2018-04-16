"Birlikte yaşamaya devam edeceğiz"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Biz Kürt, Türkmen, Arap nasıl bu güne kadar kardeşçe ay yıldızlı bayrağın altında yaşamışsak, bundan sonra beraber yaşamaya devam edeceğiz." dedi.

Destici, Şanlıurfaki temasları kapsamında, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'yi ziyaret etti.

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Destici, birliğe, beraberliğe ihtiyaç duyulan günlerin içinden geçtiklerini söyledi.

Türkiye'nin etrafının adeta ateş çemberi haline geldiğini belirten Destici, "Hemen yanı başımızdaki Suriye'de kardeşlerimiz hunharca katlediliyorlar. Kan ve gözyaşı maalesef akmaya devam ediyor. Tabii biz kendi kardeş coğrafyamızdaki, İslam coğrafyasındaki kan ve gözyaşının bir an önce son bulmasını arzu ediyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin evlerinden, topraklarından edilen Suriyeli kardeşlerine ev sahipliği yaptığını vurgulayan Destici, Şanlıurfa'nın da bu kapsamda 500 binin üzerinde Suriyeliye ev sahipliği yaptığına işaret etti.

Destici, Türkiye'deki kardeşlik duygusunun önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: