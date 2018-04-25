BALIKESİR (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Yoğun bir çalışma yürüteceğiz. Başarılı olacağımızdan emin olun. Birtakım girişimler, oyunlar, tertipler var. Biz, çok badirelerden çıkıp geldik. Bu tertiplerin, planların hiçbiri gerçekleşmeyecek." dedi.

Özlü, AK Parti Balıkesir İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin, faaliyetlerini her zaman seçim varmış gibi gerçekleştirdiğini, dolayısıyla seçime her zaman hazır olduklarını söyledi.

Türkiye'nin 15 yılda çok mesafe aldığını belirten Özlü, "Hem ihracat hem gayri safi milli hasıla, her bakımdan Türkiye'yi bir iken dört yaptık. Türkiye'nin 236 milyar dolar gayri safi milli hasılası vardı. Biz, bunu 857 milyar dolara çıkardık." diye konuştu.

Çok çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Özlü, şunları kaydetti:

"Tek başına AK Parti iktidarlarının Türkiye'de sağladığı istikrar ve güven, sadece bizim için değil çevremizdeki ülkeler için de bir teminat niteliği taşıyor. 2015'in Haziran ayından sonraki süreçte başta Güneydoğu Anadolu Bölgesi olmak üzere, Türkiye'de yuvalanan terör odaklarını tek tek inlerine girerek, temizledik. Hendekler kazdılar, tuzaklar kurdular. Hepsini temizledik. Bu yıl içinde de Afrin'deki terör odaklarını temizliyoruz. Bunu önce ülkemizin güvenliği, sonra da mazlum ve gariban insanların geleceği için yapıyoruz."