HABER

"Birtakım girişimler, oyunlar, tertipler var"

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.04.2018 17:56 | Son Güncelleme

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü: - "Yoğun bir çalışma yürüteceğiz. Başarılı olacağımızdan emin olun. Birtakım girişimler, oyunlar, tertipler var. Biz, çok badirelerden çıkıp geldik. Bu tertiplerin, planların hiçbiri gerçekleşmeyecek" - "Hepsi can havliyle AK Parti'nin iktidara gelmemesi, Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olmaması için içlerindeki kini ve nefreti, yurt dışındaki odaklarla işbirliği içinde adeta kusuyor. Asla bunlara pabuç bırakmayacağız"

BALIKESİR (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Yoğun bir çalışma yürüteceğiz. Başarılı olacağımızdan emin olun. Birtakım girişimler, oyunlar, tertipler var. Biz, çok badirelerden çıkıp geldik. Bu tertiplerin, planların hiçbiri gerçekleşmeyecek." dedi.

Özlü, AK Parti Balıkesir İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin, faaliyetlerini her zaman seçim varmış gibi gerçekleştirdiğini, dolayısıyla seçime her zaman hazır olduklarını söyledi.

Türkiye'nin 15 yılda çok mesafe aldığını belirten Özlü, "Hem ihracat hem gayri safi milli hasıla, her bakımdan Türkiye'yi bir iken dört yaptık. Türkiye'nin 236 milyar dolar gayri safi milli hasılası vardı. Biz, bunu 857 milyar dolara çıkardık." diye konuştu.

Çok çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Özlü, şunları kaydetti:

"Tek başına AK Parti iktidarlarının Türkiye'de sağladığı istikrar ve güven, sadece bizim için değil çevremizdeki ülkeler için de bir teminat niteliği taşıyor. 2015'in Haziran ayından sonraki süreçte başta Güneydoğu Anadolu Bölgesi olmak üzere, Türkiye'de yuvalanan terör odaklarını tek tek inlerine girerek, temizledik. Hendekler kazdılar, tuzaklar kurdular. Hepsini temizledik. Bu yıl içinde de Afrin'deki terör odaklarını temizliyoruz. Bunu önce ülkemizin güvenliği, sonra da mazlum ve gariban insanların geleceği için yapıyoruz."

- "Seçimlerden yine galip olarak çıkacağız"

Özlü, seçim gününe az bir zaman kaldığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Yoğun bir çalışma yürüteceğiz. Başarılı olacağımızdan emin olun. Birtakım girişimler, oyunlar, tertipler var. Biz, çok badirelerden çıkıp geldik. Bu tertiplerin, planların hiçbiri gerçekleşmeyecek. Hepsi can havliyle AK Parti'nin iktidara gelmemesi, Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olmaması için içlerindeki kini ve nefreti, yurtdışındaki odaklarla işbirliği içinde adeta kusuyor. Asla bunlara pabuç bırakmayacağız. AK Parti, çok güçlüdür ve tüm teşkilatları kenetlenmiştir. 24 Haziran seçimlerinden yine galip olarak çıkacağız. Hiç endişeniz olmasın."

Milletin AK Parti'den yana olduğunu dile getiren Özlü, Türkiye için çalıştıklarını, çalışmaya da devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'nu da ziyaret eden Özlü, daha sonra Kafaoğlu'nun eşi Didar Kafaoğlu'nun dedesi Sıddık Naci Eren'in, Zağnos Paşa Camisi'ndeki cenaze törenine katıldı.

YSK açıkladı: Seçimle ilgili kritik gelişme!YSK açıkladı: Seçimle ilgili kritik gelişme!
Meral Akşener tweetlerini sildi!Meral Akşener tweetlerini sildi!
Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme! Kırmızı bülten çıkarılmıştı, yakalandıÇiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme! Kırmızı bülten çıkarılmıştı, yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü

En Çok Okunan Haberler

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Son dakika! CHP'den flaş 'Abdullah Gül çıkışı: Yeter

Son dakika! CHP'den flaş 'Abdullah Gül çıkışı: Yeter

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!

AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!

TFF, olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için kararını verdi

TFF, olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için kararını verdi

Gül-Davutoğlu görüşmesinde kriz: Sizinle değilim!

Gül-Davutoğlu görüşmesinde kriz: Sizinle değilim!

İlginizi Çekebilir

İşte Abdullah Gül'ün tek şartı!

İşte Abdullah Gül'ün tek şartı!

24 haziran seçimine hazırlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e kötü haber

24 haziran seçimine hazırlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e kötü haber

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim anketleriyle ilgili ezber bozan açıklama

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim anketleriyle ilgili ezber bozan açıklama

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP-İYİ Parti işbirliğine ilk tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP-İYİ Parti işbirliğine ilk tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Partili eski vekil: Tiksiniyorum

AK Partili eski vekil: Tiksiniyorum

Erdoğan ve Aliyev'den ortak açıklama

Erdoğan ve Aliyev'den ortak açıklama

AK Parti'den son dakika Abdullah Gül yorumu!

AK Parti'den son dakika Abdullah Gül yorumu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i resmi törenle karşıladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Yeni bir göç dalgasıyla karşı karşıyayız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Yeni bir göç dalgasıyla karşı karşıyayız

Abdullah Gül-Temel Karamollaoğlu görüşmesi sona erdi

Abdullah Gül-Temel Karamollaoğlu görüşmesi sona erdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.