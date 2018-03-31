"Bitlis en güzel günlerini yaşıyor"

BİTLİS (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Bitlis gördüğümüz ve izlediğimiz kadarıyla en güzel günlerini yaşıyor. İnşallah bugünlerin daha iyiye gitmesi ve bir daha tarih ve mazi olmuş acılı günlerin hiçbir şekilde yaşanmaması için kararlı duruşumuza sonuna kadar devam edeceğiz." dedi.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan belediyelerin çalışmalarını incelemek üzere Bitlis'te gelen Ersoy, Güroymak ilçesindeki semt sahasının açılışına katıldı.

Ersoy, ardından Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu'ndan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Mutki ilçesini ziyaret eden Ersoy, burada Merkez Camisi'nin açılışını yaptı, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Kılıç ile bir süre görüştü.

Ersoy, burada yaptığı konuşmada, ülke içinde ve dışında teröre karşı topyekûn milli bir mücadele verdiklerini söyledi.

Bu mücadelenin her geçen gün milletin ve güvenlik güçlerinin desteğiyle, silahlı kuvvetlerin kararlı duruşuyla, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümetlerinin dirayetli idaresiyle çok başarılı bir şekilde götürüldüğünü anlatan Ersoy, şunları kaydetti: