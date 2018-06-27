MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan, "Bizim için vekillik de çok önemli değil pozisyon da önemli değil. Biz davamızın peşindeyiz. Biz ülkemizin ve milletimizin peşindeyiz." dedi.

Aycan, milletvekili adayları ve teşkilat yöneticileriyle bir tesiste düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Meclisin kilit partisinin MHP olduğunu söyledi.

Cumhur İttifakı'na sadık olarak, ülkenin içinde bulunduğu durumun gereği olarak bu seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdiklerini anımsatan Aycan, böylece ikinci tura kalmadan Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı seçildiğini belirtti.

Kendisini esas üzenin bir fazla milletvekili çıkarmamak değil Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin hak ettiği oy desteğini alamamak olduğunu vurgulayan Aycan, bu duruma karşı genel başkanlarına karşı boyunlarının bükük durumda olduğunu dile getirdi.

Seçim çalışmalarında herkesin genel başkanlarına "Büyük devlet adamı" olduğunu söylediğine dikkat çeken Aycan, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız, 'Biz Devlet Bahçeli'nin devlet adamlığını gördük' dediler. 'Biz Devlet Bahçeli'yi takdir ediyoruz' dediler ama gönlüm istiyordu ki bu takdir, bu sözler söz olarak kalmasın, oya dönüşsün. Çünkü Genel Başkanımız bunu hak etmişti. Genel Başkanımızın bu duruşunun karşılığında Kahramanmaraş'ta Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy patlaması bekliyorduk. Devlet adamlığınızı gördüğünüze göre bunu da oylara dönüştürmeniz gerekirdi diye düşünüyorum. Gönül o yüzden beklentimizin fazla olduğunu söylüyor. Genel Başkanımızın bunu hak ettiğini düşündüğümüz için bunu söylüyoruz.