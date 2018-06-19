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"Biz demokrasinin sözünü değil, uygulamasını yapıyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.06.2018 15:04 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: - "Demokrasilerde en büyük hakem millettir. Egemenlik milletindir. Biz demokrasinin sözünü değil, uygulamasını yapıyoruz. İcraatımızla yapıp gerçekleştiriyoruz"

RİZE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, demokrasilerde en büyük hakemin millet olduğunu belirterek, "Egemenlik milletindir. Biz demokrasinin sözünü değil, uygulamasını yapıyoruz. İcraatımızla yapıp gerçekleştiriyoruz." dedi.

Yazıcı, seçim çalışmaları kapsamında Rize'de Kuyumcular Sokağı'nda esnaf ziyaretinde bulundu.

Daha sonra Sahil Camisi önünde vatandaşlarla bir araya gelen Yazıcı, Türkiye'nin 15 yılda büyük hamleler yaptığını söyledi.

Yazıcı, 24 Haziran Pazar günü seçime gidileceğini anımsatarak, "Seçim demokrasilerin en önemli aracıdır. Seçim demek hükümet faaliyetlerinin, siyasi kadroların 4-5 yıllık uygulamalarının muhasebesinin yapıldığı, denetlendiği ortam demektir." ifadesini kullandı.

Seçimlerin önemine işaret eden Yazıcı, "Bu pazar günü yapılacak seçim çok daha fazla önemlidir. Önemli bir seçime gidiyoruz. Bu seçim niye önemli? Tarihimizde ilk defa iki önemli seçimi bir arada yapacağız. Sandığa gidip Türkiye Cumhuriyeti devletinin başkanını seçeceğiz. Bu büyük bir bahtiyarlık." diye konuştu.

Yazıcı, cumhurbaşkanlığı seçim süreçlerinde hep kaotik ortamlar yaşadıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Demokrasilerde en büyük hakem millettir. Egemenlik milletindir. Biz demokrasinin sözünü değil, uygulamasını yapıyoruz. İcraatımızla yapıp gerçekleştiriyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçim süreçlerinde millet iradesine aykırı unsurların rol üstlenmesi ortamını yok ettik. Dedik ki millet seçecek."

- "Bütün dünya Türkiye'deki seçimi izliyor"

Bütün dünyanın Türkiye'deki seçimi izlediğine dikkati çeken Hayati Yazıcı, şunları kaydetti:

"Niye izliyorlar? Bunların başka işi yok mu? 16 yıldır Türkiye'de aziz milletimiz Recep Tayyip Erdoğan ve ekibine destek veriyor. Tek başına ülkeyi yönetme yetkisi veriyor. Parlamentoda da çoğunluğu sağlıyor. Her seçimde de bu destek artıyor. Bu milleti tanımayanlar, bilmeyenler bu önemli coğrafyada Türkiye'nin çok güçlü, dirayetli, kararlı duruşunu istemeyenler, çekemeyenler, kıskananlar Recep Tayyip Erdoğan'ın gücünün azalması, bu seçimde farlı sonuç beklentisi içindeler. Bunlara destek veren içimizde de bazı taşeronlar var. Onlardan yana destek koyanlar var. O yüzden dünyanın gündeminde."

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı Rize

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