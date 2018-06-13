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"Biz gerçekçi politikalar izleyen kadrolarız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.06.2018 16:13 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: - "Popülizm bizim siyaset tarzımız olmadı. Yapabileceklerimizi söyledik, icra ettik. Biz gerçekçi politikalar izleyen kadrolarız" - "Türkiye'nin coğrafi stratejik üstünlüğü var. O üstünlüğü ileriye taşıyan liderdir. O lider Recep Tayyip Erdoğan'dır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Popülizm bizim siyaset tarzımız olmadı. Yapabileceklerimizi söyledik, icra ettik. Biz gerçekçi politikalar izleyen kadrolarız." dedi.

Yazıcı, AK Parti'nin Trabzon mitinginde yaptığı konuşmada, Trabzon'da çok güzel bir görüntü olduğunu belirterek, "Bizler liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yola çıktığımız 2001'den beri cesaret ve iradeyle yürüdük. Arkamızdaki irade milletin iradesi, cesaret milletin verdiği güç. Türkiye'yi yönetirken her alanı değiştirdik, dönüştürdük, 70 sente muhtaç bir ülkenin yönetimini aldık bu güne taşıdık. Bunun arkasında siz varsınız. Trabzon var, Rize var, Türkiye var." ifadesini kullandı.

Türkiye'yi yönetmeninin önemli olduğunu vurgulayan Yazıcı, "Türkiye'nin stratejik üstünlüğü var, bu önemlidir. Önemli bir coğrafyadayız, üç kıtanın kesiştiği yerdeyiz. Asya, Avrupa, Afrika. Böylesi ülkeleri, güçlü bir lider daha ileriye taşır. Türkiye o güçlü liderini bulmuştur. Onun ismi Recep Tayyip Erdoğan." diye konuştu.

- "Vatanımızı bölmek isteyenlere asla müsaade etmeyiz"

Yazıcı, "Tek millet" dediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bugün 81 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı etnik kökeni, mezhebi, felsefi düşüncesi ne olursa olsun, hiçbir ayrım yapmadan bütününün ismi millettir, Türk milletidir. Onun için 'Tek millet' diyoruz. 'Tek bayrak' diyoruz, şu bayraktan daha güzel bir bayrağa sahip millet var mı? Bu bayrak 81 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının bayrağıdır. Şehitlerimizin kanını temsil ediyor rengi, bağımsızlığımızı simgeliyor. Dolayısıyla bu topraklarda yaşayıp Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da bayrağı olmayan bir Allah'ın kulu var mı? O halde herhangi bir paçavrayı bayrak diye sallayanın kolunu keseriz biz. "

"Tek vatan" dediklerini ifade eden Yazıcı, vatanı bölmek isteyenlere, bunun üzerinde hesap yapanlara asla müsaade etmeyeceklerini söyledi.

Yazıcı, tek devletin de önemine dikkati çekerek, "Tek devlet diyoruz.Türkiye Cumhuriyeti devleti. Devletçiklere, paralel yapılara asla müsaade etmedik, etmeyiz. AK Parti kadroları gece gündüz koşturan, terleyen kadrolardır." dedi.

- "Bütün dünyanın gözü Türkiye'de"

Yazıcı, AK Parti'nin icraatının ve siyasetinin merkezinde insan olduğunu dile getirerek, "Biz böyle yürüyoruz. Hiç kimseyi kandırmadık, hiç kimseye palavra atmadık. Popülizm bizim siyaset tarzımız olmadı. Yapabileceklerimizi söyledik, icra ettik. Biz gerçekçi politikalar izleyen kadrolarız. Dolayısıyla Türkiye'nin bu önemli seçimini bütün dünya izliyor." diye konuştu.

Bütün dünyanın gözünün Türkiye'de olduğunu aktaran Yazıcı, "Türkiye'nin coğrafi stratejik üstünlüğü var. O üstünlüğü ileriye taşıyan liderdir. O lider Recep Tayyip Erdoğan'dır. İşte bu hamleleri sekteye uğratmak için bu seçimleri takip ediyor, seçim sonrası Türkiye'de zaaf oluşmasını hedefliyorlar. Buna müsaade edecek misiniz? Biz biriz, birlikte Türkiye'yiz." ifadesini kullandı.

Yazıcı, seçimin önemine vurgu yaparak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seçim günü sandığa gideceğiz. İki oy birlikte kullanacağız. Cumhurbaşkanını seçeceğiz ve Meclis üyelerini seçeceğiz. Burada fanteziye düşmeyelim. Cumhurbaşkanı yeni sistemde Türkiye'yi daha hamleci, 2023'e taşıma noktasında daha güçlü bir şekilde yürüyüşünü sürdürecek. Onun için güçlü hükümet ve Mecliste yasaları yapmak suretiyle hükümeti denetlemek suretiyle daha işlevsel, güçlü bir şekilde faaliyetini devam ettirecek. Onun için güçlü Meclis diyor. Güçlü hükümet, güçlü Meclis, güçlü Türkiye için var mısınız? Sizleri tebrik ediyorum."

Türkiye'nin yaşadığı süreçler hakkında da değerlendirmede bulunan Yazıcı, AK Parti hükümetinin, Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yaptıkları çalışmaları anlattı.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı AK Parti Trabzon mitingi Trabzon

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