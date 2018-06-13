AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Popülizm bizim siyaset tarzımız olmadı. Yapabileceklerimizi söyledik, icra ettik. Biz gerçekçi politikalar izleyen kadrolarız." dedi. Yazıcı, AK Parti'nin Trabzon mitinginde yaptığı konuşmada, Trabzon'da çok güzel bir görüntü olduğunu belirterek, "Bizler liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yola çıktığımız 2001'den beri cesaret ve iradeyle yürüdük. Arkamızdaki irade milletin iradesi, cesaret milletin verdiği güç. Türkiye'yi yönetirken her alanı değiştirdik, dönüştürdük, 70 sente muhtaç bir ülkenin yönetimini aldık bu güne taşıdık. Bunun arkasında siz varsınız. Trabzon var, Rize var, Türkiye var." ifadesini kullandı. Türkiye'yi yönetmeninin önemli olduğunu vurgulayan Yazıcı, "Türkiye'nin stratejik üstünlüğü var, bu önemlidir. Önemli bir coğrafyadayız, üç kıtanın kesiştiği yerdeyiz. Asya, Avrupa, Afrika. Böylesi ülkeleri, güçlü bir lider daha ileriye taşır. Türkiye o güçlü liderini bulmuştur. Onun ismi Recep Tayyip Erdoğan." diye konuştu.

- "Vatanımızı bölmek isteyenlere asla müsaade etmeyiz" Yazıcı, "Tek millet" dediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Bugün 81 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı etnik kökeni, mezhebi, felsefi düşüncesi ne olursa olsun, hiçbir ayrım yapmadan bütününün ismi millettir, Türk milletidir. Onun için 'Tek millet' diyoruz. 'Tek bayrak' diyoruz, şu bayraktan daha güzel bir bayrağa sahip millet var mı? Bu bayrak 81 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının bayrağıdır. Şehitlerimizin kanını temsil ediyor rengi, bağımsızlığımızı simgeliyor. Dolayısıyla bu topraklarda yaşayıp Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da bayrağı olmayan bir Allah'ın kulu var mı? O halde herhangi bir paçavrayı bayrak diye sallayanın kolunu keseriz biz. " "Tek vatan" dediklerini ifade eden Yazıcı, vatanı bölmek isteyenlere, bunun üzerinde hesap yapanlara asla müsaade etmeyeceklerini söyledi. Yazıcı, tek devletin de önemine dikkati çekerek, "Tek devlet diyoruz.Türkiye Cumhuriyeti devleti. Devletçiklere, paralel yapılara asla müsaade etmedik, etmeyiz. AK Parti kadroları gece gündüz koşturan, terleyen kadrolardır." dedi.