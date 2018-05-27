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"Biz her şeyin daha iyisini yapma iddiasında olan bir partiyiz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.05.2018 16:20 | Son Güncelleme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu: - "Biz her şeyin daha iyisini yapma iddiasında olan bir partiyiz. Vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda hayatlarını sürdürmesini idealize etmiş olan bir partiyiz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Biz her şeyin daha iyisini yapma iddiasında olan bir partiyiz. Vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda hayatlarını sürdürmesini idealize etmiş olan bir partiyiz." dedi.

Bakan Sarıeroğlu, beraberindeki AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni ve partililerle Kıyıboyu Caddesi'nde kurulan semt pazarını ziyaret etti.

Vatandaşlarla sohbet eden ve sorunlarını dinleyen Sarıeroğlu, esnafa da hayırlı işler dileğinde bulundu.

Ağlayan bir çocuğa oyuncak satın alarak hediye eden Sarıeroğlu, pazardan alışveriş de yaptı.

Sarıeroğlu, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukluğunda babasıyla bu semt pazarına çok kez geldiğini anımsatarak, bu ziyaretiyle de anılarını canlandırma fırsatı bulduğunu söyledi.

Vatandaşlarla bir arada olup, görüşlerini alma şansı yakaladığını dile getiren Sarıeroğlu, Adana'nın her yerinde, her köşesinde olacaklarını ifade etti.

Sarıeroğlu, vatandaşların daha iyi hizmet alması için çalıştıklarının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Eğer onlarla bir arada olmazsak, sıkıntılarını, sorunlarını, taleplerini tespit edebilme imkanımız olmaz. Biz her şeyin daha iyisini yapma iddiasında olan bir partiyiz. Vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda hayatlarını sürdürmesini idealize etmiş olan bir partiyiz. Bu bağlamda vatandaşlarımızla her an olmaya devam edeceğiz. Adana'ya da inşallah hizmet etmeye devam edeceğiz."

Sarıeroğlu daha sonra Bahçeşehir Mahallesi'ndeki bir parkta vatandaşlarla buluşarak, sorun ve taleplerini dinledi.

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Anahtar Kelimeler:
adana Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu

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