Vatandaşlarla bir arada olup, görüşlerini alma şansı yakaladığını dile getiren Sarıeroğlu, Adana'nın her yerinde, her köşesinde olacaklarını ifade etti.

"Eğer onlarla bir arada olmazsak, sıkıntılarını, sorunlarını, taleplerini tespit edebilme imkanımız olmaz. Biz her şeyin daha iyisini yapma iddiasında olan bir partiyiz. Vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda hayatlarını sürdürmesini idealize etmiş olan bir partiyiz. Bu bağlamda vatandaşlarımızla her an olmaya devam edeceğiz. Adana'ya da inşallah hizmet etmeye devam edeceğiz."

Sarıeroğlu daha sonra Bahçeşehir Mahallesi'ndeki bir parkta vatandaşlarla buluşarak, sorun ve taleplerini dinledi.