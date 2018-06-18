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"Biz hiçbir zaman Kürt kardeşlerimize karşı olmadık"

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.06.2018 16:29 | Son Güncelleme

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba: - "AK Parti olarak Arap'ı, Türk'ü, Kürt'ü, hepsini, yaratılanı Yaradan'dan ötürü severiz. Sabırlı olmamız gerekiyor, önümüzün açılması gerekiyor. Biz hiçbir zaman Kürt kardeşlerimize karşı olmadık, hepsi canımızdır"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "AK Parti olarak Arap'ı, Türk'ü, Kürt'ü, hepsini, yaratılanı Yaradan'dan ötürü severiz. Sabırlı olmamız gerekiyor, önümüzün açılması gerekiyor. Biz hiçbir zaman Kürt kardeşlerimize karşı olmadık, hepsi canımızdır." dedi.

Bakan Fakıbaba, Ceylanpınar'da, AK Parti Şanlıurfa milletvekili adayı Ahmet Akay ve Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla ile birlikte partisinin seçim bürosunu açtı, daha sonra TİGEM İşletmesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Fakıbaba, burada yaptığı konuşmada, ilçeye yıllardan beri önemli hizmetler verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini söyledi.

AK Parti hükümeti olarak Türkiye'de önemli projelere imza attıklarını belirten Fakıbaba, hizmetin bir bayrak yarışı olduğunu, kendisinden sonra geleceklerin de bu bayrak hizmetini en üst seviyelere taşıyacağından emin olduğunu ifade etti.

Güneydoğu'da, terörle hizmetlerin halka ulaşmasının engellenmeye çalışıldığını dile getiren Fakıbaba, "AK Parti olarak Arap'ı, Türk'ü, Kürt'ü, hepsini, yaratılanı Yaradan'dan ötürü severiz. Sabırlı olmamız gerekiyor, önümüzün açılması gerekiyor. Biz hiçbir zaman Kürt kardeşlerimize karşı olmadık, hepsi canımızdır. Terör Kürt kardeşlerimizi ezdi. Terör Güneydoğu'yu ve evlatlarını ezdi. Eğitimsiz, işsiz ve okulsuz bıraktı. İş makinelerini yaktılar. Şırnak'ta, Hakkari'ye ve Muş'a gidiyorum oradaki belediyecilik hizmetlerine bakıyorum diyorum ki halkın parası halka gidiyor. Eskiden öyle miydi? Bu para nereye gidiyordu, bu paranın aynısı geliyordu. Particilik falan değil. Ben ülkemi seviyorum, bayrağıma aşığım, Türkiye'ye aşığım, Ceylanpınar'a, Şanlıurfa'ya aşığım." dedi.

Seçim çalışmalarının demokratik bir ortamda devam ettiğini söyleyen Fakıbaba, şöyle devam etti:

"Demokrasiye inanan insanlarız. Biz barış, sevgi ve kardeşlik için mücadele veriyoruz. Çok basit bir dünyada yaşıyoruz. Birbirimizi sevmek varken, birbirimizle iyi konuşmak varken, niye birbirimizi azarlayalım, üzelim? bunlara dikkat etmemiz lazım. Bu dünyada misafir olduğumuzu unutmayalım. Onun için barış ve kardeşlik içinde sandığa gidelim, oylarımızı kullanalım. Bu sandıktan netice ne çıkarsa çıksın razıyız. Bakın bir kader vardır. O kaderi kimse değiştiremez. Eğer milletvekili adayı Ahmet Akay'ın kaderinde bakan olmak varsa bunu kimse değiştiremez. Şu hizmetlere baktığınızda ve düşüncelerimize baktığınız zaman bize inanın ve güvenin."

Fakıbaba, AK Parti'nin başarısını engellemeye çalışanlar olduğunu dile getirerek, "Özellikle kararsız olanlara bir daha sesleniyorum, bize güvenin ve inanın. Onlara inanıyorum desteklerini verecekler. 24 Haziran'da reisicumhurumuz ve partimiz kazanacak. Bunu kimse engelleyemez. Şu anda bunun çalışmasını yapıyorlar. Nasıl reisimizi askersiz, nefersiz bırakabiliriz, ona çalışıyorlar.'' diye konuştu.

Bakan Fakıbaba konuşmasının ardından muhtarların taleplerini dinledi.

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Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba Ceylanpınar gıda muhtarlar toplantı

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