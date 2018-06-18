Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "AK Parti olarak Arap'ı, Türk'ü, Kürt'ü, hepsini, yaratılanı Yaradan'dan ötürü severiz. Sabırlı olmamız gerekiyor, önümüzün açılması gerekiyor. Biz hiçbir zaman Kürt kardeşlerimize karşı olmadık, hepsi canımızdır." dedi.

Bakan Fakıbaba, Ceylanpınar'da, AK Parti Şanlıurfa milletvekili adayı Ahmet Akay ve Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla ile birlikte partisinin seçim bürosunu açtı, daha sonra TİGEM İşletmesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Fakıbaba, burada yaptığı konuşmada, ilçeye yıllardan beri önemli hizmetler verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini söyledi.

AK Parti hükümeti olarak Türkiye'de önemli projelere imza attıklarını belirten Fakıbaba, hizmetin bir bayrak yarışı olduğunu, kendisinden sonra geleceklerin de bu bayrak hizmetini en üst seviyelere taşıyacağından emin olduğunu ifade etti.

Güneydoğu'da, terörle hizmetlerin halka ulaşmasının engellenmeye çalışıldığını dile getiren Fakıbaba, "AK Parti olarak Arap'ı, Türk'ü, Kürt'ü, hepsini, yaratılanı Yaradan'dan ötürü severiz. Sabırlı olmamız gerekiyor, önümüzün açılması gerekiyor. Biz hiçbir zaman Kürt kardeşlerimize karşı olmadık, hepsi canımızdır. Terör Kürt kardeşlerimizi ezdi. Terör Güneydoğu'yu ve evlatlarını ezdi. Eğitimsiz, işsiz ve okulsuz bıraktı. İş makinelerini yaktılar. Şırnak'ta, Hakkari'ye ve Muş'a gidiyorum oradaki belediyecilik hizmetlerine bakıyorum diyorum ki halkın parası halka gidiyor. Eskiden öyle miydi? Bu para nereye gidiyordu, bu paranın aynısı geliyordu. Particilik falan değil. Ben ülkemi seviyorum, bayrağıma aşığım, Türkiye'ye aşığım, Ceylanpınar'a, Şanlıurfa'ya aşığım." dedi.