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"Biz Kato'dan Amanoslar'a kadar dağları da temizledik"

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.06.2018 23:15 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal: - "Biz Kato'dan Amanoslar'a kadar dağları da temizledik. Allah'ın izniyle şimdi inlerine giriyoruz. Kandil'e 24 kilometre kaldı. Kandil'e kadar olan mesafede onlarca PKK kampı yok edildi, temizlendi" - "Biz Cumhur İttifakı olarak, hem AK Parti hem Milliyetçi Hareket Partisi hem de Büyük Birlik Partisi olarak, asla fitneye, fitnecilere müsaade etmeyeceğiz. Bu ittifaka zarar vermeye çalışanlara karşı çok büyük bir hassasiyet göstereceğiz" - "Hani bir şarkımız var, 'Aynı sudan içmişiz biz, aynı yoldan geçmişiz biz, şimdi yazımız bir, kışımız bir. Aynı dağın yeliyiz biz.' diyor ya, artık biz böyleyiz. Dolayısıyla biz bu büyük milli mutabakata diğer kardeşlerimizi davet edeceğiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Biz Kato'dan Amanoslar'a kadar dağları da temizledik. Allah'ın izniyle şimdi inlerine giriyoruz. Kandil'e 24 kilometre kaldı. Kandil'e kadar olan mesafede onlarca PKK kampı yok edildi, temizlendi." dedi.

Ünal, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde MHP seçim bürosunu ziyaretinde yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın siyasette hülleyi kaldırarak ittifakın yasal zeminini oluşturduğunu söyledi.

Birileri gibi oturup masa başında ittifak planı yapmadıklarını dile getiren Ünal, "Millet bize bir sorumluluk verdi ve bir milli mutabakat oluştu. Biz bu milli mutabakata Cumhur İttifakı dedik. Bu mutabakat bir milli mutabakat olarak devam edecektir." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin büyük davası, büyük idealleri ve hayalleri olduğunu belirten Ünal, şöyle devam etti:

"Türkiye, bölgesinde oynanan oyunları, yapılan tuzakları görmektedir. Bu oynanan oyunlar, kurulan tuzaklar... milletimizin desteğiyle tıpkı Fırat Kalkanı'nda olduğu gibi Zeytin Dalı Harekatı'nda olduğu gibi bugün Kuzey Irak'ta da devam etmekte, orada da terörün inine girmekteyiz. Şimdi CHP kalkmış diyor ki 'Seçimlere 16 gün kala Kandil'e sınır ötesi harekat mı olur?' Bizim bu işe mart ayında başladığımızdan haberleri yok. Biz Zeytindalı'nı bitirdikten hemen sonra Kuzey Irak'a başladık. Neden? Çünkü biz şunu biliyoruz, eğer terörü kaynağından kurutmazsanız, terör sizin evinize gelir. Çok şükür şu anda şehirlerimizi, kırsalımızı terörden temizledik. Biz Kato'dan Amanoslar'a kadar dağları da temizledik. Allah'ın izniyle şimdi inlerine giriyoruz. Kandil'e 24 kilometre kaldı. Kandil'e kadar olan mesafede onlarca PKK kampı yok edildi, temizlendi. Oralara Mehmetçik, yeni lojistik alanlar, üsler oluşturdu."

- "MHP seçmeni AK Parti'nin hedef kitlesi değil"

"Allah'ın izniyle, milletin desteğiyle, millet aklının, Cumhur İttifakı'nın ve büyük milli mutabakatın desteğiyle Kandil'in darmadağın edildiği günleri göreceğiz." diyen Ünal, bundan hiç kimsenin şüphesinin olmaması gerektiğini söyledi.

Ünal, "Biz Cumhur İttifakı olarak, hem AK Parti hem Milliyetçi Hareket Partisi hem de Büyük Birlik Partisi olarak, asla fitneye, fitnecilere müsaade etmeyeceğiz. Bu ittifaka zarar vermeye çalışanlara karşı çok büyük bir hassasiyet göstereceğiz." dedi.

MHP seçmeninin AK Parti'nin hedef kitlesi olmadığını, AK Parti'nin seçmeninin de MHP'nin hedef kitlesi olmadığını dile getiren Ünal, şunları kaydetti:

"Çünkü biz artık, hani bir şarkımız var, 'Aynı sudan içmişiz biz, aynı yoldan geçmişiz biz, şimdi yazımız bir, kışımız bir. Aynı dağın yeliyiz biz.' diyor ya artık biz böyleyiz. Dolayısıyla biz bu büyük milli mutabakata diğer kardeşlerimizi davet edeceğiz. 24 Haziran, Türkiye üzerine oynanan oyunları sonuna kadar bitirecek. 24 Haziran, dünyanın dört bir tarafında, köşelerinde, uzaktan uzaktan Türkiye üzerine oyun kuran, manipülasyon yapanlara sandıkta vereceğimiz en güzel cevap olacak. Allah yar ve yardımcımız olsun. Beraberce çalışacağız, gayret sarf edeceğiz ve 24 Haziran'da beraberce çok güzel bir sonuç alacağız."

Ünal, seçim bürosunda MHP İl Başkanı Ertuğrul Doğan, eski MHP milletvekili Mehmet Akif Paksoy ve partililerle bir süre sohbet etti.

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ak parti AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal MHP seçim

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