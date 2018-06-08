AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Biz Kato'dan Amanoslar'a kadar dağları da temizledik. Allah'ın izniyle şimdi inlerine giriyoruz. Kandil'e 24 kilometre kaldı. Kandil'e kadar olan mesafede onlarca PKK kampı yok edildi, temizlendi." dedi.

Ünal, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde MHP seçim bürosunu ziyaretinde yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın siyasette hülleyi kaldırarak ittifakın yasal zeminini oluşturduğunu söyledi.

Birileri gibi oturup masa başında ittifak planı yapmadıklarını dile getiren Ünal, "Millet bize bir sorumluluk verdi ve bir milli mutabakat oluştu. Biz bu milli mutabakata Cumhur İttifakı dedik. Bu mutabakat bir milli mutabakat olarak devam edecektir." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin büyük davası, büyük idealleri ve hayalleri olduğunu belirten Ünal, şöyle devam etti:

"Türkiye, bölgesinde oynanan oyunları, yapılan tuzakları görmektedir. Bu oynanan oyunlar, kurulan tuzaklar... milletimizin desteğiyle tıpkı Fırat Kalkanı'nda olduğu gibi Zeytin Dalı Harekatı'nda olduğu gibi bugün Kuzey Irak'ta da devam etmekte, orada da terörün inine girmekteyiz. Şimdi CHP kalkmış diyor ki 'Seçimlere 16 gün kala Kandil'e sınır ötesi harekat mı olur?' Bizim bu işe mart ayında başladığımızdan haberleri yok. Biz Zeytindalı'nı bitirdikten hemen sonra Kuzey Irak'a başladık. Neden? Çünkü biz şunu biliyoruz, eğer terörü kaynağından kurutmazsanız, terör sizin evinize gelir. Çok şükür şu anda şehirlerimizi, kırsalımızı terörden temizledik. Biz Kato'dan Amanoslar'a kadar dağları da temizledik. Allah'ın izniyle şimdi inlerine giriyoruz. Kandil'e 24 kilometre kaldı. Kandil'e kadar olan mesafede onlarca PKK kampı yok edildi, temizlendi. Oralara Mehmetçik, yeni lojistik alanlar, üsler oluşturdu."