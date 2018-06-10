Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Bizim için halkımız, milletimiz var. AK Parti'den önce Cumhurbaşkanlığı Çankaya'daydı. Belki önünden bile geçirmezlerdi. Recep Tayyip Erdoğan'ı büyük lider yapan ve AK Parti'yi farklı kılan da bu. Biz köşklere sığınıp da vatandaşı unutanlardan değiliz. Bunun içindir ki 16 senedir arkamızda durdunuz." dedi. Partisinin seçim otobüsüyle Aziziye ilçesine gelen Akdağ, halkı selamladıktan sonra ilçedeki muhtarlarla bir araya geldi. Burada muhtarlara hitap eden Akdağ, AK Parti hükümeti döneminde muhtarların gerçek statüye kavuştuğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlarla sık sık bir araya geldiğini anımsatan Akdağ, "Bizim için halkımız, milletimiz var. AK Parti'den önce Cumhurbaşkanlığı Çankaya'daydı. Belki önünden bile geçirmezlerdi. Recep Tayyip Erdoğan'ı büyük lider yapan ve AK Parti'yi farklı kılan da bu. Biz köşklere sığınıp da vatandaşı unutanlardan değiliz. Bunun içindir ki 16 senedir arkamızda durdunuz." diye konuştu. Akdağ, 24 Haziran seçimlerine değinerek "Şimdi 24 Haziran seçimlerinde hem Cumhurbaşkanımızı hem de 600 kişilik yeni meclisi güçlü bir şekilde seçeceğiz. Sizlerin de destek vereceğinize eminim." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin geleceğini garantiye almak ve vatandaşa hizmeti katlayarak götürmek için güçlü bir cumhurbaşkanına ihtiyaç olduğunu vurgulayan Akdağ, bunun adresinin, güçlü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın oluşturacağı meclis olduğunu kaydetti. - "Muharrem İnce'nin davranışını şiddetle kınıyorum" Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, katıldığı bir televizyon programında talihsiz açıklamalar yaptığını belirten Akdağ, şöyle devam etti: "Bugün Sayın İnce'nin bir görüntüsünü izledim ve inanın büyük endişeye kapıldım. Böyle bir kişinin değil Türkiye Cumhuriyeti'ne cumhurbaşkanı olması cumhurbaşkanlığına aday olmuş olması bile ülkemize, birliğimize ve dirliğimize zarar veriyor. 'Apoletleri sökeceğim.', çaresizliğinden şimdi de programda Kandil'de mücadele eden askerlerin moralini bozucu birtakım şeyler ifade ediliyor. 'Seçim üzeri niye giriyorlar?' diyor. Bunun karşılığında da 'Ne yapayım morali bozulmuşsa benim moralim önemli değil mi?' diyor. Şu hale bakar mısınız? Bu kadar kibirli, kendini beğenmiş, milletinin ihtiyacını, geleceğini düşünmek yerine kendine odaklanmış bir kişi bu ülkeye nasıl cumhurbaşkanı olur, bu kabul edilemez. Muharrem İnce'nin davranışını şiddetle kınıyorum."