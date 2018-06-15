"Biz PKK'yı toprağa gömdük ama diriltmeye çalışanlar var"

KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Hakikaten ciddi bir beka meselesiyle karşı karşıyayız. Özellikle 40 yıl boyunca demokratik ortamdan istifade ederek, özellikle ana muhalefetin de desteğiyle Türkiye'de ayakta kalanlar, şimdi gerçek yüzlerini ortaya koydular. Ciddi bir mücadele verdik. Biz onları toprağa gömdük ama diriltmeye çalışanlar var." dedi.

Özhaseki, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneğinde şehit aileleri ve gazilerle bayramlaştı, Türkiye Muharip Gaziler Derneği, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve huzurevini ziyaret ederek, buradakilerin bayramını kutladı.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığınca Mimarsinan Parkı'nda düzenlenen bayramlaşma programına katılan Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, bu seçimin kendileri için çok kolay olduğunu söyledi.

Türkiye'de bir beka meselesi olduğunu, özellikle yurt dışından destekli PKK, FETÖ, DEAŞ gibi örgütlerin Türkiye'de son yıllarda ortaya koymuş olduğu bölücü, yıkıcı, bu milletin ezanını susturmaya, bayrağını indirmeye yönelik taarruzları bulunduğunu belirten Özhaseki, ara ara "bunları siz biraz azdırdınız" diye laf söyleyenlere, bunların tam 45-50 yıl önce var olduklarını söylediklerini ifade etti.