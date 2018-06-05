Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Biz projeyle konuşuyoruz, hamasetle konuşmuyoruz. Boş laf etmiyoruz. Biz 'Yaptık, yapıyoruz, yaparız.' diyoruz. 'AK Parti yaptı, yine yaparsa AK Parti yapar.' diyoruz. Başka var mı 'Yapacağız.' diyen, 'Yıkacağız.' diyenler var." dedi.

Çavuşoğlu, AK Parti Döşemealtı İlçe Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı.

Burada konuşan Çavuşoğlu, açılıştan önce ilçe sınırları içerisinde bulunan Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bazı işletmeleri ziyaret ettiğini ve yetkililerden yeni yatırım planlarıyla ilgili bilgi aldığını söyledi.

Çavuşoğlu, Antalya OSB'de yatırımların arttığını, bundan da büyük mutluluk duyduğunu bildirdi.

Döşemealtı'nın yeni yolları, okulları ve alt yapı yatırımlarıyla giderek daha da cazibe merkezi olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, ilçeye yeni bir hastane yapılacağını, otogarın ilçeye taşınacağını, hipodromun da bitmek üzere olduğunu aktardı.

Çavuşoğlu, bu hizmetlerin AK Parti hükümetleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde yapıldığını belirterek, "Yine yaparsa AK Parti yapar, Sayın Recep Tayyip Erdoğan yapar. O yüzden 24 Haziran'da buradan güçlü bir selam göndereceğiz Cumhurbaşkanı'mıza." diye konuştu.