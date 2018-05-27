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"Biz sadece millete güveniyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.05.2018 21:24 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: - "Biz kimseye güvenmiyoruz. Dış güçlere güvenmiyoruz, Almanya'ya güvenmiyoruz, Fransa'ya güvenmiyoruz, biz sadece millete güveniyoruz, Allah'a güveniyoruz"

"Biz sadece millete güveniyoruz"

RİZE (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 24 Haziran seçimlerine ilişkin, "Biz kimseye güvenmiyoruz. Dış güçlere güvenmiyoruz, Almanya'ya güvenmiyoruz, Fransa'ya güvenmiyoruz, biz sadece millete güveniyoruz, Allah'a güveniyoruz." dedi.

Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile partisinin Rize İl Başkanlığındaki danışma toplantısına katıldı, belediye başkanları ve partisinin ilçe başkanlarıyla toplantı yaptı.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıların ardından Fındıklı ilçesindeki iftar programına katılan Bak, yaptığı konuşmada, 27 Mayıs 1960 darbe girişiminin yıl dönümü olduğunu hatırlattı.

İdam edilen demokrasi şehidi Adnan Menderes'i unutmadıklarını belirten Bak, "Darbeciler bu millete hizmet eden milletin başbakanını astılar. Bunları yaşadı bu millet. 15 Temmuz'da dış güçlerin piyonu, oyuncağı hain darbeciler, bir darbe girişimine daha kalktılar. O zaman Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile millet meydanlara koştu. Millete, 'Hepinizi meydanlara davet ediyorum. Ölümüne meydanlardayız.' dedi. Herkes meydanlara koştu." diye konuştu.

Bak, milletin hain darbecilere 15 Temmuz gecesi gereken dersi verdiğini dile getirerek, o gece halkın gücünün tankın gücünü yendiğini söyledi.

Millete hiç kimsenin darbe yapamayacağını tüm dünyanın gördüğünü kaydeden Bak, 250 şehit ve 3 bine yakın gazinin asla unutulmayacağını vurguladı.

Bak, millete kimsenin diz çöktüremeyeceğine işaret ederek, "Kimse bu millete boyun eğdiremez, kimse bayrağı indiremez, kimse bu millete hesap soramaz." ifadesini kullandı.

- "Kimse bu millete yukarıdan bakamaz"

Bak, millete güvendiklerini ve saygı duyduklarını dile getirdi.

"Kimse bu millete yukarıdan bakamaz." diyen Bak, şunları kaydetti:

"Millet ne derse o. Millet ne söylüyorsa biz onun arkasındayız. Yine millete gidiyoruz. 24 Haziran'da onun vereceği karara saygılıyız. Biz kimseye güvenmiyoruz. Dış güçlere güvenmiyoruz, Almanya'ya güvenmiyoruz, Fransa'ya güvenmiyoruz, biz sadece millete güveniyoruz, Allah'a güveniyoruz. İnşallah yine biz kazanacağız, millet kazanacak."

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, AK Parti iktidarının 16 yıldır çalıştığını ve yine çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Millete borçlu olduklarını ifade eden Bak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çalışacağız ve millete hizmet edeceğiz. Cumhurbaşkanımız seçim beyannamesini okudu. Sayfalarca yapılan hizmetler. Sadece seçim beyannamemizin ekinde 146 tane proje var. Bazıları tamamlanmış, bazıları devam ediyor, bazıları planlanmış. Başka cumhurbaşkanı adaylarının nesi var? Hangi icraatı var? Çıkıp sadece palavra atıyorlar, yalan söylüyorlar. Hangi eseriniz, hangi hizmetiniz var?

Recep Tayyip Erdoğan'ın her yerde eseri var. Her yerde milletle beraber. Eserinle konuşacaksın, eserinle. Eserler ortada. Recep Tayyip Erdoğan, 16 yıldır bu milletle beraber hareket ediyor."

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Rize'de

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