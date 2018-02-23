"114 kurum ve kuruluşla birlikte Eskişehir Valiliğine dilekçe vererek, miting yapmak istediğimizi belirttik. Valilik, OHAL Kanunu ile Afrin'de devam etmekte olan operasyonu gerekçe gösterdi ve mitingi, güvenliği sağlayamayacağını belirterek yasakladı. Biz operasyonun yanında olduğumuzu hep söyledik. Ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmak isteyenlere karşıyız ama halk sağlığımız için mücadele etmek ve halk sağlığına karşı çıkanlara da dur demek lazım."

Verdikleri mücadele ve deklarasyona rağmen Hükümetin bu santrali yapma konusundaki ısrarını sürdürdüğünü anlatan Çakırözer, şöyle konuştu:

Çakırözer, 112 parti, STK, kurum ve kuruluşla birlikte ortak bir deklarasyon yayımladıklarını ifade etti.

Eskişehir'de kömürlü termik santral yapılmak istendiğini belirten Çakırözer, il merkezine 30 kilometre uzaklıkta Tepebaşı sınırları içerisinde yapılmak istenen bu santrala karşı Eskişehir halkı olarak ortak mücadele yürüttüklerini söyledi.

Çakırözer, düzenlediği basın toplantısında, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in, eğitim alanında verdiği hizmetler nedeniyle, Vehbi Koç Vakfının bu yılki ödülünü aldığını anımsatarak, kendisini tebrik etti.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, AK Parti'nin ülkeyi yönetemediğini iddia ederek, "Buradan çıkışı erken seçimde görürlerse biz seçime hazırız." dedi.

Çakırözer, OHAL ve Afrin operasyonu gerekçe gösterilerek, OHAL'le hiç ilgisi olmayan böyle bir mitingin yasaklanmasını kabul etmediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Eskişehir programında yaptığı açıklamada, "Eskişehir tarım şehridir." dediğini anımsatan Çakırözer, "Sayın Erdoğan'ın kabinede, Eskişehir'de termik santral yapmak isteyenlere de bu görüşlerini bildirmesini istiyoruz." dedi.

- "Seçim kararını alacak Adalet ve Kalkınma Partisidir"

Utku Çakırözer, "erken seçim" ile ilgili bir soruya, "Adalet ve Kalkınma Partisi ülkeyi yönetememektedir. Buradan çıkışı erken seçimde görürlerse biz seçime hazırız. Seçim kararını alacak Adalet ve Kalkınma Partisidir. Milletimiz, erken seçim kararı sonrasında, sağduyulu bir şekilde bu ülkeyi yönetememenin cezasını ve bedelini Adalet ve Kalkınma Partisi yönetiminden soracaktır." yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ülkenin her türlü sorununa ilişkin görüşlerini açıkladığını, kendilerinin de bunları her yerde açıklamaya devam ettiğini dile getiren Çakırözer, "AKP'nin artık Türkiye'nin sorunlarını çözme kapasitesi kalmamıştır." dedi.