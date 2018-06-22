"Biz şovmen aramıyoruz, devleti yönetecek ciddiyete sahip devlet adamı arıyoruz"

Maliye Bakanı Naci Ağbal, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştirerek, "Televizyon kanallarında şov programlarına çıksa belki orada para eder, belki orada iş yapar ama biz şovmen aramıyoruz. Biz bu ülkeyi yönetecek ciddiyette plana, programa sahip bir devlet adamı arıyoruz." dedi. Ağbal, 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri çalışmaları kapsamında Bayburt'un Demirözü ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunup vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşlardan 24 Haziran seçimlerinde destek isteyen Ağbal, Cumhur İttifakı'nın önemine dikkati çekti. Ağbal, Cumhur İttifakı'nın karşısındaki ittifaka ilişkin de "Oyun belli, en altta PKK, üstte Demirtaş, onun üstünde üçü hep beraber karşımızdalar. Demirözü onlara geçit verecek mi? Uyanık olacağız, 16 yıldır bu ülkede hepimiz kazandık, memleket kazandı. Bu meydanda bu konuşmayı huzur içinde yapabiliyorsak 16 yıldır yapılanlar sayesindedir." diye konuştu. Bakan Ağbal, "24 Haziran seçimleri, Kandil'de askerimizin vurduğu her bir terör örgütü üyesine karşı vurulmuş bir oy olacak." ifadesini kullanarak, savunma ve güvenlik alanındaki projelerin önemine işaret etti.

Bu projeler tamamlandığında Türkiye'nin bu alanında hem kendi ayakları üzerinde duran, kendi topunu, tankını yapan bir ülke olacağını hem de bunları satmaya başlayacağını aktaran Ağbal, şu değerlendirmede bulundu: "Artık başka ülkeler bizden bunları almaya başlayacak, zaten şu anda sıradalar. ATAK helikopterimizi almak için millet sıraya giriyor, tanklarımızı, toplarımızı millet almak için sıraya giriyorlar. 24 Haziran'da sandığa gittiğimizde şu kararı vereceğiz, bu projeler devam mı etsin, yoksa bu yıkım ekibi gelsin, bunları durdurup yine yurt dışından mı alsın? Buna karar vereceğiz." - "Siyasi tarihimizin çöplüğüne hızlı bir şekilde gidecek" Bakan Ağbal, daha sonra Demirözü ilçesine bağlı Gökçedere beldesini ziyaret etti. Belde merkezinde vatandaşlarla sohbet eden Ağbal, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin kedi partisine başkan olamadığını, buna izin verilmediğini belirterek, "Şimdi bir hesap üzerine meydana sürmüşler, maşallah her gün şov yapıyor. Televizyon kanallarında şov programlarına çıksa belki orada para eder, belki orada iş yapar ama biz şovmen aramıyoruz. Biz bu ülkeyi yönetecek ciddiyette plana, programa sahip bir devlet adamı arıyoruz." dedi.

Ağbal, diğer tarafta ise İşçi Partisi (İP) bulunduğunu dile getirerek, "Bugün çıktı ama yakın zamanda belliki siyasi tarihimizin çöplüğüne hızlı şekilde gidecek. Bu parti ne yapıyor? Etrafına almış bir grup planı, ajandası olanlarla vatandaşın kafasını bulandırmaya çalışıyor." ifadesini kullandı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun da bu ekibin içerisinde bulunduğunun altını çizen Ağbal, şunları kaydetti: "Necmettin Erbakan hocamızın kemikleri sızlıyor. CHP zihniyetinin arkasına düşmüşler. Bunlarda Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı adeta bir hayat anlayışına dönüşmüş. Gökçedereli kardeşlerim Karamollaoğlu'na Necmettin Erbakan hocayı hatırlatırcasına 24 Haziran'da bir tokat vuracak mı? Bu ekibin esas oyuncusu Selahattin Demirtaş. Kim bu, Kobani olaylarında bu milletin evlatlarını katleden alçak PKK teröristlerine yol veren, ışık veren, onları sahaya süren kişi, yani terörist başının siyasi uzantısı ve bugün bu da bu ekibin içerisinde, beraber yol yürüyorlar." - "Kandil'de kahraman askerimiz son vuruşu yapmak üzere"

Ağbal, "Esas kim bunların arkasındaki?" sorusunu yönelterek, "PKK'sı da var, FETÖ'sü de var, Amerika'sı da var. Hepsi bir araya gelmiş. Bugün inşallah Kandil'de kahraman askerimiz son vuruşu yapmak üzere. Bunların inine, mağaralarına girdik. İnsansız hava araçlarımız bunların inlerinde, mağaralarında ne yapıyor, bunları oraya gömüyor." diye konuştu. Milletin bu ekibin ne yapmak istediğini gördüğünü, bildiğini belirten Ağbal, "24 Haziran'da bizi iftihar ettirecek bir sonuç çıkacağına eminim." dedi. Türkiye'yi bütün dünyanın izlediğini aktaran Ağbal, "Bir taraftan eski Türkiye artıklarına fırsat vermeyeceğiz ama öbür taraftan da Recep Tayyip Erdoğan'a, 'durmak yola devam' diyeceğiz." ifadesini kullandı. Ağbal'a ziyaretleri sırasında AK Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak ve diğer ilgililer eşlik etti.

"Biz şovmen aramıyoruz, devleti yönetecek ciddiyete sahip devlet adamı arıyoruz"

- Maliye Bakanı Naci Ağbal: - "(Muharrem İnce) Televizyon kanallarında şov programlarına çıksa belki orada para eder, belki orada iş yapar ama biz şovmen aramıyoruz. Biz bu ülkeyi yönetecek ciddiyette plana, programa sahip bir devlet adamı arıyoruz" - "Ka