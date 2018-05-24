CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Biz tasarruf edeceğiz, kaynaklarımızı verimli kullanacağız. Sonuçta da bu ülkede hep birlikte refah ve huzur içerisinde yaşamanın mücadelesini vereceğiz." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya gelen Torun, Altınordu ilçesindeki bir otelde partililerle buluştu.

Torun, programın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, milletvekili adaylarını belirlerken çok titiz çalışma yürüttüklerini söyledi.

Bütün aday adaylarıyla bire bir görüşüldüğünü belirten Torun, "Daha sonra sosyal medyalarından, anketlerden ve çeşitli bilgi alma kanallarını kullanarak onlarla ilgili bir dosya oluşturduk. Ardından bu dosyayı oluşturduğumuz bir komisyonda değerlendirdik. Sivil toplum kuruluşlarından da görüş aldıktan sonra aday olacak kişilerin hukuki sorunlarının da olup olmadığına bakılıp araştırıldı." diye konuştu.

Gözden kaçmış bazı şeylerin olabileceğini ancak titizlikle bir çalışma yürüttüklerini vurgulayan Torun, şöyle devam etti:

"Herkesin kabul edeceği dört dörtlük bir yapı oluşturmanız mümkün değil. Biz genelde bölge dengelerini gözeterek, bir yerde en fazla oyu kiminle alabiliriz, o seçim bölgesinde nasıl başarılı olabiliriz, partinin Meclis'te daha güçlü şekilde görev yapması için ehliyetli midir, bunlara baktık. En sonunda da bu çalışmalarımızı Sayın Genel Başkan'a sunduk ve adayları kamuoyu ile paylaştık."