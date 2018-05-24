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"Biz tasarruf edeceğiz, kaynaklarımızı verimli kullanacağız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.05.2018 18:00 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: - "Biz tasarruf edeceğiz, kaynaklarımızı verimli kullanacağız. Sonuçta da bu ülkede hep birlikte refah ve huzur içerisinde yaşamanın mücadelesini vereceğiz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Biz tasarruf edeceğiz, kaynaklarımızı verimli kullanacağız. Sonuçta da bu ülkede hep birlikte refah ve huzur içerisinde yaşamanın mücadelesini vereceğiz." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya gelen Torun, Altınordu ilçesindeki bir otelde partililerle buluştu.

Torun, programın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, milletvekili adaylarını belirlerken çok titiz çalışma yürüttüklerini söyledi.

Bütün aday adaylarıyla bire bir görüşüldüğünü belirten Torun, "Daha sonra sosyal medyalarından, anketlerden ve çeşitli bilgi alma kanallarını kullanarak onlarla ilgili bir dosya oluşturduk. Ardından bu dosyayı oluşturduğumuz bir komisyonda değerlendirdik. Sivil toplum kuruluşlarından da görüş aldıktan sonra aday olacak kişilerin hukuki sorunlarının da olup olmadığına bakılıp araştırıldı." diye konuştu.

Gözden kaçmış bazı şeylerin olabileceğini ancak titizlikle bir çalışma yürüttüklerini vurgulayan Torun, şöyle devam etti:

"Herkesin kabul edeceği dört dörtlük bir yapı oluşturmanız mümkün değil. Biz genelde bölge dengelerini gözeterek, bir yerde en fazla oyu kiminle alabiliriz, o seçim bölgesinde nasıl başarılı olabiliriz, partinin Meclis'te daha güçlü şekilde görev yapması için ehliyetli midir, bunlara baktık. En sonunda da bu çalışmalarımızı Sayın Genel Başkan'a sunduk ve adayları kamuoyu ile paylaştık."

Torun, CHP'nin millet ittifakı içerisinde yer aldığını anımsatarak, "Şu anda yüzde 50'nin üzerinde olduğumuz aşikar. Bütün yapılan anketlerde de bu çıkıyor. Sandalye sayısının kesinlikle 301'in üzerinde olacağı da bir gerçek." ifadesini kullandı.

Birinci ilkelerinin tasarruf olacağının altını çizen Torun, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sarayın bir dakikalık maliyeti bir asgari ücret demek. Ankara'ya gittiğinizde önünde flaşörsüz neredeyse araç yok. Bakıyorsunuz inanılmaz bir kamu israfı söz konusu. Örtülü ödenek birkaç yıl içerisinde tam 50 kat artmış. Benim fındık üreticimden 200 milyon lirayı esirgeyen bir yapı örtülü ödenekten 800 milyon lira harcamış. Biz tasarruf edeceğiz, kaynaklarımızı verimli kullanacağız. Sonuçta da bu ülkede hep birlikte refah ve huzur içerisinde yaşamanın mücadelesini vereceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
CHP CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ordu

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