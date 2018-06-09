AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Sağlığı, eğitimi, yatırımı görmeyenler, yıkım ekibine dahil olanlar, bilsinler ki biz yapım ekibiyiz." dedi.
Çalık, İnönü Caddesi'ndeki esnaf ziyaretlerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti iktidarları döneminde, sağlık alanında devrim niteliğinde yatırımlar yaptıklarını söyledi.
Birçok ilde şehir hastaneleri yaptıklarını anlatan Çalık, 2002 yılından önce sağlık alanında vatandaşların ciddi sıkıntılar yaşadığını belirtti.
Çalık, Malatya'da Karaciğer Nakil Enstitüsü ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin AK Parti döneminde yapıldığını ifade ederek onkoloji hastanesi ile 300 yataklı kadın doğum ve çocuk hastanesiyle ilgili çalışmaların da devam ettiğini aktardı.
Kentteki tüm ilçelere devlet hastanesi yapmayı hedeflediklerini dile getiren Çalık, Kale, Kuluncak, Arguvan ve Doğanyol ilçelerinde yapılacak hastanelerin ihalelerinin tamamlandığını bildirdi.
Öznur Çalık, 2002 öncesi sağlık yatırımları ile bugün arasındaki farkı anlamak için Malatya'ya bakılması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:
"Malatya Türkiye'nin fotoğrafıdır. 2002 yılında Malatya'da bir tane bile MR cihazı yoktu, tomografi cihazı ise sadece bir taneydi. Şimdi kentte 14 MR cihazı, 18 tomografi cihazı var. 2002 yılında 3 olan ultrason cihazı sayısı şimdi 48. Tüm hastanelerimizde ultrason cihazı var. 2002 yılında 9 merkezde diyaliz merkezimiz vardı, şimdi 140 diyaliz merkezinde hastalara hizmet veriliyor. Böbrek hastaları hastane hastane dolaşarak diyaliz sırası beklemiyor. 2002 yılında 9 olan ambulans sayısı bugün 71, ayrıca bir helikopter ambulansımız da var. Kar paletli ambulans sayımız ise 4. Sağlığı, eğitimi, yatırımı görmeyenler, yıkım ekibine dahil olanlar, bilsinler ki biz yapım ekibiyiz."
Çalık, Malatya'da seçmenin kendilerine her seçimde gerekli desteği verdiğini kaydetti.
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