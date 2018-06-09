AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Sağlığı, eğitimi, yatırımı görmeyenler, yıkım ekibine dahil olanlar, bilsinler ki biz yapım ekibiyiz." dedi.

Çalık, İnönü Caddesi'ndeki esnaf ziyaretlerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti iktidarları döneminde, sağlık alanında devrim niteliğinde yatırımlar yaptıklarını söyledi.

Birçok ilde şehir hastaneleri yaptıklarını anlatan Çalık, 2002 yılından önce sağlık alanında vatandaşların ciddi sıkıntılar yaşadığını belirtti.

Çalık, Malatya'da Karaciğer Nakil Enstitüsü ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin AK Parti döneminde yapıldığını ifade ederek onkoloji hastanesi ile 300 yataklı kadın doğum ve çocuk hastanesiyle ilgili çalışmaların da devam ettiğini aktardı.

Kentteki tüm ilçelere devlet hastanesi yapmayı hedeflediklerini dile getiren Çalık, Kale, Kuluncak, Arguvan ve Doğanyol ilçelerinde yapılacak hastanelerin ihalelerinin tamamlandığını bildirdi.

Öznur Çalık, 2002 öncesi sağlık yatırımları ile bugün arasındaki farkı anlamak için Malatya'ya bakılması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi: