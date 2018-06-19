MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "24 Haziran seçimlerinde eğer biz zaferle çıkarsak gülen milletimiz olacaktır. Ama zaferle çıkamazsak sevinen bizim düşmanlarımız olacaktır, bize saldıranlar olacaktır. İsrail'in, Amerika'nın, Avrupa'nın yüzü gülecektir." dedi. Elvan, Mersin'in Tarsus ilçesine yaptığı ziyarette, bir düğün salonunda düzenlenen toplantıda muhtar derneklerinin yöneticileri ve muhtarlarla bir araya geldi. Buradaki konuşmasında istikrarı bir otomobile benzeten Elvan, geçmişte Türkiye'nin "geri viteste" yönetildiğini, yeniden küçülen bir ülkeyi kimsenin istemeyeceğini ifade etti. Elvan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde sokaklara inen milletin, 15 Temmuz'da darbecilere geçit vermediğini belirterek,"15 Temmuz'da Türkiye uçurumun önünden döndü. Allah korusun darbeciler başarılı olsalardı belki şu an Türkiye, Suriye'ye dönmüş, belki de bölünüp parçalanmıştı." diye konuştu. Büyük ticaret savaşlarının yaşandığını, dünyada güçlü liderliklere ihtiyaç olduğunun altını çizen Elvan, Türkiye'nin en güçlü liderlerden birine sahip olduğunu aktardı.

Bakan Elvan, vatanı, milleti ve devleti düşünen herkesle birlikte hareket etmek için Cumhur İttifakı'nın kurulduğunu vurgulayarak, "24 Haziran'daki seçimler, sadece bir siyasi parti meselesi değil, Türkiye meselesidir. 24 Haziran seçimlerinde eğer biz zaferle çıkarsak gülen milletimiz olacaktır. Ama zaferle çıkamazsak sevinen bizim düşmanlarımız olacaktır, bize saldıranlar olacaktır. İsrail'in, Amerika'nın, Avrupa'nın yüzü gülecektir." ifadesini kullandı. Dış odakların, medya organlarıyla Türkiye'yi karalamaya çalıştığını belirten Elvan, şu değerlendirmelerde bulundu: "İsrail başta olmak üzere tüm gazete, dergi ve televizyonlarıyla saldırılarına devam ediyorlar. Türkiye'ye, Recep Tayyip Erdoğan'a saldırmaya devam ediyorlar. Ama bunun yanında ana muhalefet başta olmak üzere karşı tarafa da methiyeler düzüyorlar. Görüyoruz ki ana muhalefet dışarıdan medet umuyor. Biz, asla ve asla hiçbir kesimden medet ummadık, milletimiz ne dediyse onu yaptık ne derse onu yapacağız." Elvan, Türkiye'nin geçmişte yatırım ve ekonomik anlamda zor dönemler yaşadığına değinerek, AK Parti iktidarıyla birlikte sağlık, eğitim ve savunma sanayinde büyük gelişmeler elde edildiğini anlattı.