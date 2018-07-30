AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, 18 Ağustos'ta gerçekleştirilecek AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'ne ilişkin, "Bizde koltuk sevdası değil, millet sevdası var. Partide her kademede görev yaparız." dedi.
Çalık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, partileri kurulduğu günden bu yana millete hizmet ettiklerini bildirdi.
AK Parti'nin bir yaşını doldurmadan iktidar olduğuna değinen Çalık, 16 yıllık iktidarları döneminde hem millete hizmet ettiklerini hem de yapılan kongrelerle değişim ve dönüşümü tecrübeyle harmanlayarak, yola devam ettiklerini ifade etti.
Çalık, 4 Ağustos'ta AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı Kongresi'nin, 18 Ağustos'ta ise AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'nin yapılacağını hatırlatarak, kongrelerin vatana ve partililere hayırlı olmasını temenni etti.
AK Parti'nin kurumsal yapısını tamamladığını ve ülkede sistem değişikliğinin altına imza attığını belirten Çalık, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile devlet başkanımızın AK Parti Genel Başkanı olarak katılacağı ilk kongre olacak. Yapacağımız AK Parti 6. Olağan Büyük Kongre'mizde genç arkadaşlarımız, kadınlarımız, tecrübeyle harmanlanan Merkez Karar Yürütme Kurulumuz milletimize hizmet etmeye devam edecek." diye konuştu.
- "Bizde hizmet sevdası var”
Çalık, AK Parti'de koltuk sevdası olmadığını aktaran Çalık, şunları kaydetti:
"Bizlerin hiçbirinde koltuk sevdası ve derdi olmaz, bizde hizmet sevdası var. Sayın Başbakanımız koltuğu bıraktı. Bugün görüyoruz, muhalefet partilerinde koltuk savaşları var, yer kapma savaşları var. Devletin başına cumhurbaşkanı adayı yapmak istedikleri kişiyi, bugün partinin başına getirmemek için bin bir türlü oyun oynuyorlar. Bizde koltuk sevdası değil, millet sevdası var. Partide her kademede görev yaparız. Kapının önünde kapıcılık, düz üyelik, milletvekilliği, mahalle ve sandık başkanlığı da dahil olmak üzere bütün dava arkadaşlarım partimize hizmet etmeye sonuna kadar hazırdır."
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