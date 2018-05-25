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"Bize yola devam etmek yaraşır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.05.2018 13:38 | Son Güncelleme

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan: - "Bize yola devam etmek yaraşır. Vakit Türkiye vakti, vakit dünyadaki mazlumlara sahip çıkma vakti. Vakit hangi oyun olursa olsun oynanan oyunları bozma vakti. Bunu kiminle başaracağız, elbetteki 80 milyon vatandaşımızla"

KARS (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Bize yola devam etmek yaraşır. Vakit Türkiye vakti, vakit dünyadaki mazlumlara sahip çıkma vakti. Vakit hangi oyun olursa olsun oynanan oyunları bozma vakti. Bunu kiminle başaracağız, elbetteki 80 milyon vatandaşımızla." dedi.

Bakan Arslan, Kars Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda, derde merhem olmak için yola çıktıklarını söyledi.

Ekip olarak Kars'ın ve milletin derdiyle dertlendiklerini belirten Arslan, bu anlayışın tüm AK Parti kadroları için geçerli olduğunu dile getirdi.

16 yılda 12 seçimden başarıyla çıktıklarını, her seçimden sonra ertesi gün millete hizmet etmeye başladıklarını anlatan Arslan, şunları kaydetti:

"Hele ki dış güçlerin, büyüyen güçlenen Türkiye'nin ve reisimizin yolunu kesmek, bu coğrafyayı yangın yerine çevirme adına, her türlü oyunun oynandığı bir ortamda durmak yok. Bize durmak yaraşmaz. Bize yola devam etmek yaraşır. Vakit Türkiye vakti, vakit dünyadaki mazlumlara sahip çıkma vakti. Vakit hangi oyun olursa olsun oynanan oyunları bozma vakti. Bunu kiminle başaracağız, elbetteki 80 milyon vatandaşımızla."

Arslan, AK Parti'deki bayrak yarışının başka bir bayrak yarışına benzemediğini ifade ederek, Kars'taki tüm AK Partili kadroların AK davanın bayrağını en yükseğe taşımak adına kendilerini yalnız bırakmadığını, bu nedenle tüm ekibe teşekkür ettiğini dile getirdi.

- "Vakit Türkiye vakti"

"Vakit Türkiye vakti dedik böyle yol çıktık" diyen Arslan, "Dün bir slogan daha söyledik. 'AK Parti yaptığı gibi, bundan sonra da AK Parti yapar.' Biz yaptıklarımızla vatandaşa şunu söyledik. Taş üstüne taş koyuyoruz. Bugün de Allah'ın izniyle taş üstüne taş koyacağız. İmzamızın olduğu bu hizmetler tabi ki sizlerin desteği ile oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, Kars'ın 15 yıl öncesiyle kıyaslanmayacağını anlatarak, şöyle devam etti:

"Her gün yeni bir inşaat, her gün yeni bir şantiye. Bizler Kars'ı Türkiye'ye, Türkiye'yi de dünyaya mahcup etmemek adına arkadaşlarımızla gecemizi gündüzümüze kattık. Allah'a şükür bu bayrak hiç inmedi, daha yukarılara çıktı. Bakanlık görevimi Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'dan aldığımda bir cümle kurdum, demiştim ki ulaştırma ailesi olarak yücelen ve yükselen bayrağımızı daha da yukarılara taşımak için gecemizi gündüzümüze katacağız. Tam da iki yıldır bunu yaptık."

Karslıların 16 Nisan'da önemli başarıya imza attığını hatırlatan Arslan, aynı başarının 24 Haziran'da da olacağını sözlerine ekledi.

Daha sonra AK Parti Kars milletvekili adayları Ahmet Arslan, Yunus Kılıç ve Abdulfettah Çetinkaya partililere tanıtıldı.

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