KARS (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Bize yola devam etmek yaraşır. Vakit Türkiye vakti, vakit dünyadaki mazlumlara sahip çıkma vakti. Vakit hangi oyun olursa olsun oynanan oyunları bozma vakti. Bunu kiminle başaracağız, elbetteki 80 milyon vatandaşımızla." dedi.

Bakan Arslan, Kars Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda, derde merhem olmak için yola çıktıklarını söyledi.

Ekip olarak Kars'ın ve milletin derdiyle dertlendiklerini belirten Arslan, bu anlayışın tüm AK Parti kadroları için geçerli olduğunu dile getirdi.

16 yılda 12 seçimden başarıyla çıktıklarını, her seçimden sonra ertesi gün millete hizmet etmeye başladıklarını anlatan Arslan, şunları kaydetti:

"Hele ki dış güçlerin, büyüyen güçlenen Türkiye'nin ve reisimizin yolunu kesmek, bu coğrafyayı yangın yerine çevirme adına, her türlü oyunun oynandığı bir ortamda durmak yok. Bize durmak yaraşmaz. Bize yola devam etmek yaraşır. Vakit Türkiye vakti, vakit dünyadaki mazlumlara sahip çıkma vakti. Vakit hangi oyun olursa olsun oynanan oyunları bozma vakti. Bunu kiminle başaracağız, elbetteki 80 milyon vatandaşımızla."