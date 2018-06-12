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"Bizi Allah'tan başka kimse bölemez, ayıramaz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.06.2018 21:55 | Son Güncelleme

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba: "Türkiye Türklerin, Kürtlerin, Arapların, Türkmenlerin, Lazların ülkesidir. Bizi Allah'tan başka kimse bölemez, ayıramaz"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Türkiye Türklerin, Kürtlerin, Arapların, Türkmenlerin, Lazların ülkesidir. Bizi Allah'tan başka kimse bölemez, ayıramaz." dedi.

Fakıbaba, Osmanlı Mesire alanında düzenlenen Et ve Süt Kurumu Şanlıurfa Et Kombinası, Yem Fabrikası temel atma, Tarıma Dayalı İhtisas Besi Bölgesi Üst Yapı temel atma töreninde, 103 metre kare alana temeli atılan kombinenin 60 milyon liraya mal olacağını söyledi.

AK Parti hükümetlerinin Şanlıurfa'ya çok sayıda yatırım kazandırdığını belirten Fakıbaba, şunları dile getirdi:

"Cumhuriyet döneminden 2002 yılına kadar Şanlıurfa'daki derslik sayısı 5 bin 100. Şu an tam 4 bin derslik yaptırıyoruz ve bu sayıyı 2002 ile 2018 yılları arasında 20 bin dersliğe çıkarıyoruz. Yani AK Parti derslik sayısını 4'e katladı. Neyi katlamadı ki? Tarımsal desteklemelere baktığımızda 1.8 milyar olan desteklemeleri 2018 yılında 14.5 milyar lira olmuş, 7 buçuğa katlanmış."

- "Birlik, AK Parti birliğidir"

Bakan Fakıbaba, muhalefetin sürekli konuştuğunu, AK Parti'nin ise iş yaptığını ifade ederek, halkın bu işleri yakından takip ettiğini ve gördüğünü anlattı.

Katılımcılardan seçim için destek isteyen Fakıbaba, Meclise güçlü bir şekilde gitmeleri gerektiğine işaret ederek, "Eğer güçlü gitmediğimiz takdirde emin olun Sayın Cumhurbaşkanımızın elini kolunu bağladığımız gibi Şanlıurfa'nın da elini kolunu bağlamış oluruz. Yani Meclise 14 kişiyle gittiğimizde farklıdır, 1-2 kişiyle gittiğimizde farklıdır. Birlikten kuvvet doğar. Birlik, AK Parti birliğidir, AK Parti yapar, yönetir." ifadelerini kullandı.

İnsanların oy verdiği kişiyi yakından tanıması gerektiğini vurgulayan Ahmet Eşref Fakıbaba, şöyle konuştu:

"Burada Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı hepsi benim canım değil mi? Hiç öyle bir ayrımcılık yapıyor muyum, hiç öyle bir farklılaşma olabilir mi? Ben sadece şunların milletvekiliyim... Bu mantık ile Türkiye'de bir yere gidemezsiniz. Türkiye, Türkiye'de yaşayan bütün herkesin ülkesidir. Türkiye Türklerin, Kürtlerin, Arapların, Türkmenlerin, Lazların ülkesidir. Bizi Allah'tan başka kimse bölemez, ayıramaz."

Konuşmaların ardından temel atma töreni gerçekleştirildi.

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