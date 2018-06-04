CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, "Memlekette kim taş üstüne taş koyduysa hepsinden Allah razı olsun." dedi.
Tezcan, partisinin Dikilitaş Mahallesi'ndeki Selendililer dernek binası önündeki konuşmasında, seçim zamanı siyasilerin oy istemek için vatandaşa gittiğini ve destek istediğini belirtti.
Siyasilerin temel görevinin memleketin sorunlarını çözmek olduğunu ifade eden Tezcan, 24 Haziran'da iktidar olmaları halinde Türkiye'nin sorunlarını çözeceklerini söyledi.
Bugüne kadar milletin CHP'yi iktidar yapmadığını, muhalefet görevi verdiğini kaydeden Tezcan, "Bugüne kadar milletimiz bizi iktidar yapıp iktidarda vatandaşa hizmet edecek şekilde güçlü bir destek vermedi, 'muhalefette kal, iktidarı denetle' dedi. Layıkıyla bugüne kadar bu görevi yerine getirdik ama artık diyoruz ki yeter, diyoruz ki artık bizi iktidar yapın görün bakın hizmet nasıl olur." ifadelerini kulladı.
İktidara gelmeleri halinde fabrikalar açacaklarını, sanayide, tarımda, teknolojide üretimi arttıracaklarını kaydeden Tezcan, asgari ücreti 2 bin 200 liraya yükselteceklerini, emekliye yılda iki maaş ikramiye vereceklerini, güvencesiz çalışanın kalmayacağını ifade etti.
Polise, öğretmene, din adamlarına, hemşirelere 3 bin 600 katsayıyı vereceklerini dile getiren Tezcan, "Bütün bunlar CHP'nin projeleri. Bizi iktidar yapın görün. Memlekette kim taş üstüne taş koyduysa hepsinden Allah razı olsun ama memlekette işsizlik, yoksulluk var." dedi.
Tezcan daha sonra bir otelde muhtarlarla bir araya geldi.
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