HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"Bizi iktidar yapın görün bakın hizmet nasıl olur"

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.06.2018 22:31 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan: - "Bugüne kadar milletimiz bizi iktidar yapıp iktidarda vatandaşa hizmet edecek şekilde güçlü bir destek vermedi, 'muhalefette kal, iktidarı denetle' dedi. Layıkıyla bugüne kadar bu görevi yerine getirdik ama artık diyoruz ki yeter, diyoruz ki artık bizi iktidar yapın görün bakın hizmet nasıl olur"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, "Memlekette kim taş üstüne taş koyduysa hepsinden Allah razı olsun." dedi.

Tezcan, partisinin Dikilitaş Mahallesi'ndeki Selendililer dernek binası önündeki konuşmasında, seçim zamanı siyasilerin oy istemek için vatandaşa gittiğini ve destek istediğini belirtti.

Siyasilerin temel görevinin memleketin sorunlarını çözmek olduğunu ifade eden Tezcan, 24 Haziran'da iktidar olmaları halinde Türkiye'nin sorunlarını çözeceklerini söyledi.

Bugüne kadar milletin CHP'yi iktidar yapmadığını, muhalefet görevi verdiğini kaydeden Tezcan, "Bugüne kadar milletimiz bizi iktidar yapıp iktidarda vatandaşa hizmet edecek şekilde güçlü bir destek vermedi, 'muhalefette kal, iktidarı denetle' dedi. Layıkıyla bugüne kadar bu görevi yerine getirdik ama artık diyoruz ki yeter, diyoruz ki artık bizi iktidar yapın görün bakın hizmet nasıl olur." ifadelerini kulladı.

İktidara gelmeleri halinde fabrikalar açacaklarını, sanayide, tarımda, teknolojide üretimi arttıracaklarını kaydeden Tezcan, asgari ücreti 2 bin 200 liraya yükselteceklerini, emekliye yılda iki maaş ikramiye vereceklerini, güvencesiz çalışanın kalmayacağını ifade etti.

Polise, öğretmene, din adamlarına, hemşirelere 3 bin 600 katsayıyı vereceklerini dile getiren Tezcan, "Bütün bunlar CHP'nin projeleri. Bizi iktidar yapın görün. Memlekette kim taş üstüne taş koyduysa hepsinden Allah razı olsun ama memlekette işsizlik, yoksulluk var." dedi.

Tezcan daha sonra bir otelde muhtarlarla bir araya geldi.

PARTNERKıyıya vuran balinanın midesinden çıkanlar şoke etti!Kıyıya vuran balinanın midesinden çıkanlar şoke etti!
Karamollaoğlu: Dip dalga geliyor (2)Karamollaoğlu: Dip dalga geliyor (2)
Çeşme CHP'lilerden eski AK Parti yöneticisi hakkında suç duyurusuÇeşme CHP'lilerden eski AK Parti yöneticisi hakkında suç duyurusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP dernek Dikilitaş konuşma seçim

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da CHP bayraklarını indirdiler, sert tepki geldi: Paralı militanlarınıza boyun eğmeyeceğiz

İstanbul'da CHP bayraklarını indirdiler, sert tepki geldi: Paralı militanlarınıza boyun eğmeyeceğiz

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

24 Haziran seçimleri öncesi ORC'nin anket sonuçları açıklandı! Erdoğan'ın oy oranı... HDP barajı geçecek mi?

24 Haziran seçimleri öncesi ORC'nin anket sonuçları açıklandı! Erdoğan'ın oy oranı... HDP barajı geçecek mi?

Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan Bekir Bozdağ: Emekli ikramiyeleri 8 Haziran'da verilecek

Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan Bekir Bozdağ: Emekli ikramiyeleri 8 Haziran'da verilecek

Yıllık izin alacaklara 4 gün yol izni

Yıllık izin alacaklara 4 gün yol izni

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Deniz Baykal GATA'ya sevk edildi! Baykal'ın son sağlık durumu

Deniz Baykal GATA'ya sevk edildi! Baykal'ın son sağlık durumu

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Başbakan Yıldırım'dan bedelli askerlik açıklaması

Başbakan Yıldırım'dan bedelli askerlik açıklaması

Trabzonlu kadından Muharrem İnce'ye: Bisiklete niye bindin?

Trabzonlu kadından Muharrem İnce'ye: Bisiklete niye bindin?

CHP ilçe başkanına bıçaklı saldırı girişimi

CHP ilçe başkanına bıçaklı saldırı girişimi

Bekir Bozdağ: Cumhurbaşkanımızı ölümle tehdit ediyorlar

Bekir Bozdağ: Cumhurbaşkanımızı ölümle tehdit ediyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.