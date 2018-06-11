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"Bizim arkamızda anamızın ak sütü gibi helal halkımızın eli var"

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.06.2018 19:34 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: - "Bu operasyonları yapan paşamıza birileri çıkmış laf söylüyorlar. Sonra da çıkıp benim de morale ihtiyacım var diyor birileri. 'Benim moralimin hiç mi önemi yok' diyor. Askerin ve vatandaşın morali elbetteki senden önemlidir. Askerimize dil uzatamazsın, sana asla izin vermez bu millet. Senin moralin 24 Haziran'da nasıl olacak hep birlikte göreceğiz" - "Siyaset bir yana bizim için önemli olan ay-yıldızlı bayrağın kıyamete kadar sallanmasıdır"

"Bizim arkamızda anamızın ak sütü gibi helal halkımızın eli var"

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bu operasyonları yapan paşamıza birileri çıkmış laf söylüyorlar. Sonra da çıkıp benim de morale ihtiyacım var diyor birileri. 'Benim moralimin hiç mi önemi yok' diyor. Askerin ve vatandaşın morali elbetteki senden önemlidir. Askerimize dil uzatamazsın, sana asla izin vermez bu millet. Senin moralin 24 Haziran'da nasıl olacak hep birlikte göreceğiz." dedi.

Gül, merkez ilçe Şahinbey Belediyesince Burç Mahallesi'nde yaptırılan sosyal tesisin açılışında yaptığı konuşmada, AK Parti'nin kendilerine oy verenlerin yüzünü kara çıkarmayacak, halkın yüzünü kara çıkarmayacak hizmetleri hayata geçirmeyi kendisine görev bildiğini söyledi.

AK Parti öncesinde böyle bir anlayışın olmadığını ifade eden Gül, önceden halkın sadece oy veren makine gibi görüldüğünü belirtti.

Eski siyasetçilerin vatandaşın ve şehrin ihtiyaçlarına bakmadığını, sigortası olamayan insanların hastanelerde insan yerine konmadığını aktaran Gül, "Şimdi Gaziantep hastaneler merkezi oldu. Perilikaya'daki 300 yataklı hastaneyi seçimden hemen sonra açıyoruz. Şehir Hastanesi de tamamlanmak üzere. Artık şehrimizde hastane sorunu yok. Önceden ameliyat dense bunun bedeli bir traktördü. Gözünün önünde eşin, dostun, çocuğun erirdi ama AK Parti geldi, devlet milletin ayağına geldi ve devletle milleti barıştırıldı." diye konuştu.

AK Parti'nin Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde onlarca hizmeti hayata geçirirken petrol, doğalgaz veya altın bulmadığını söyleyen Gül, "Toprak aynı toprak ama toprağı işleyen lider geldi ve bu millet bu hizmeti gördü." ifadesini kullandı.

Bakan Gül, hemen her alanda hayata geçirilen onlarca hizmetin devamının getirilmesi için AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'ın hizmet anlayışına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

24 Haziran seçimlerinin halkın cebindeki parayı, sofrasındaki ekmeği, evindeki huzuru artırmak ve terörle mücadelede kararlılığı sürdürmek için önemli bir tarih olduğunu belirten Gül, tüm bu hizmetlerin devamının teminatının sadece AK parti olduğunu aktararak, şöyle konuştu:

"Bu hükümetin arkasında kim var? Yurt dışındaki kirli eller mi var? Bu hükümetin arkasında hiçbir kirli el yoktur. Bizim arkamızda anamızın ak sütü gibi helal halkımızın eli vardır. Bu millet darbecilere geçit vermedi, bizim arkamızda bu millet var. Şimdi 15 Temmuz direnişi devam ediyor. O yüzden sandıktaki kaderimizi korumalıyız. Huzurumuzu bozmak isteyenlere geçit vermeyeceğiz. Milletin huzurunu bozan terör örgütlerine karşı başarıyla operasyonlar yaptık. Biz bu milletin huzurunu güvenini sokakta bulmadık ama bu operasyonları yapan paşamıza birileri çıkmış laf söylüyorlar. Sonra da çıkıp benim de morale ihtiyacım var diyor birileri. 'Benim moralimin hiç mi önemi yok' diyor. Askerin ve vatandaşın morali elbetteki senden önemlidir. Askerimize dil uzatamazsın, sana asla izin vermez bu millet. Senin moralin 24 Haziran'da nasıl olacak hep birlikte göreceğiz."

AK Parti hükümetlerinin bazı önemli inançları olduğuna işaret eden Gül, "Siyaset bir yana bizim için önemli olan ay-yıldızlı bayrağın kıyamete kadar sallanmasıdır. Kıyamete kadar vatandaşlarımız özgürce, kardeşçe yaşaması bizim için aslolandır. O yüzden tek devlet, tek millet diyoruz. Bu devleti kimse yıkamayacak, ezanımızı kimse dindiremeyecek, kimse kardeşliğimizi bozamayacak." diye konuştu.

Adalet Bakanı Gül, Gaziantep'te

Adalet Bakanı Gül, Gaziantep'te

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Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Gaziantep seçim

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