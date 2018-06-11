"Bizim arkamızda anamızın ak sütü gibi helal halkımızın eli var"

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bu operasyonları yapan paşamıza birileri çıkmış laf söylüyorlar. Sonra da çıkıp benim de morale ihtiyacım var diyor birileri. 'Benim moralimin hiç mi önemi yok' diyor. Askerin ve vatandaşın morali elbetteki senden önemlidir. Askerimize dil uzatamazsın, sana asla izin vermez bu millet. Senin moralin 24 Haziran'da nasıl olacak hep birlikte göreceğiz." dedi.

Gül, merkez ilçe Şahinbey Belediyesince Burç Mahallesi'nde yaptırılan sosyal tesisin açılışında yaptığı konuşmada, AK Parti'nin kendilerine oy verenlerin yüzünü kara çıkarmayacak, halkın yüzünü kara çıkarmayacak hizmetleri hayata geçirmeyi kendisine görev bildiğini söyledi.

AK Parti öncesinde böyle bir anlayışın olmadığını ifade eden Gül, önceden halkın sadece oy veren makine gibi görüldüğünü belirtti.

Eski siyasetçilerin vatandaşın ve şehrin ihtiyaçlarına bakmadığını, sigortası olamayan insanların hastanelerde insan yerine konmadığını aktaran Gül, "Şimdi Gaziantep hastaneler merkezi oldu. Perilikaya'daki 300 yataklı hastaneyi seçimden hemen sonra açıyoruz. Şehir Hastanesi de tamamlanmak üzere. Artık şehrimizde hastane sorunu yok. Önceden ameliyat dense bunun bedeli bir traktördü. Gözünün önünde eşin, dostun, çocuğun erirdi ama AK Parti geldi, devlet milletin ayağına geldi ve devletle milleti barıştırıldı." diye konuştu.