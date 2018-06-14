"Bizim büyük hedeflerimiz, Kızılelmamız var, onların nesi var?"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "2023 yılında Allah nasip ederse, Türkiye'yi dünyadaki 10 büyük ekonomi arasına taşıyacağız. Bizim büyük hedeflerimiz var. Bizim Kızılelmamız var, onların nesi var? Biz yapıyoruz, onlar yıkmak istiyor. Projeleri yok, hedefleri yok." dedi.

Bakan Eroğlu, Afyonkarahisar Belediyesi tarafından yaptırılan Atatürk Alt Geçidi'nden araçla geçişinden sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, bu alt geçidin hizmete girmesiyle bölge trafiğinin çok rahatladığını söyledi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Afyonkarahisar'da büyük yatırımlara imza attığını ifade eden Eroğlu, "Şu anda 551 kilometre bölünmüş yol ağı var. İnşallah eksik olan Afyonkarahisar-Şuhut bölünmüş yolu da yapılacak. Daha sonra Dinar tarafına doğru uzayacak inşallah. Böylece Afyonkarahisar'da bölünmüş yol problemi ortadan kalkmış olacak." diye konuştu.

- Bakan Eroğlu'dan sürücülere uyarılar

Bir gazetecinin "Bayram tatili başlıyor, sürücülere ne gibi uyarılarda bulunursunuz?" sorusu üzerine Eroğlu, sürücülere araçlarını hızlı kullanmamalarını tavsiye etti.