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"Bizim büyük hedeflerimiz, Kızılelmamız var, onların nesi var?"

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.06.2018 05:07 | Son Güncelleme

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu: - "2023 yılında Allah nasip ederse, Türkiye'yi dünyadaki 10 büyük ekonomi arasına taşıyacağız. Bizim büyük hedeflerimiz var. Bizim Kızılelmamız var, onların nesi var? Biz yapıyoruz, onlar yıkmak istiyor. Projeleri yok, hedefleri yok"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "2023 yılında Allah nasip ederse, Türkiye'yi dünyadaki 10 büyük ekonomi arasına taşıyacağız. Bizim büyük hedeflerimiz var. Bizim Kızılelmamız var, onların nesi var? Biz yapıyoruz, onlar yıkmak istiyor. Projeleri yok, hedefleri yok." dedi.

Bakan Eroğlu, Afyonkarahisar Belediyesi tarafından yaptırılan Atatürk Alt Geçidi'nden araçla geçişinden sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, bu alt geçidin hizmete girmesiyle bölge trafiğinin çok rahatladığını söyledi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Afyonkarahisar'da büyük yatırımlara imza attığını ifade eden Eroğlu, "Şu anda 551 kilometre bölünmüş yol ağı var. İnşallah eksik olan Afyonkarahisar-Şuhut bölünmüş yolu da yapılacak. Daha sonra Dinar tarafına doğru uzayacak inşallah. Böylece Afyonkarahisar'da bölünmüş yol problemi ortadan kalkmış olacak." diye konuştu.

- Bakan Eroğlu'dan sürücülere uyarılar

Bir gazetecinin "Bayram tatili başlıyor, sürücülere ne gibi uyarılarda bulunursunuz?" sorusu üzerine Eroğlu, sürücülere araçlarını hızlı kullanmamalarını tavsiye etti.

Eroğlu, Ramazan Bayramı nedeniyle yollarda trafiğin yoğunluğunun artacağını, bu nedenle sürücülerin dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her ne kadar bölünmüş yollarda kaza oranı azalmış olsa da bazen uykusuzluk ve dikkatsizlik neticesinde kaza olabiliyor. Bu yüzden vatandaşlarımızdan uykusuz yola çıkmamalarını, zaman zaman dinlenmelerini rica ediyorum. Bir başlayıp İstanbul'dan Afyonkarahisar'a gelmesinler. Arada iki defa mola versinler. En çok kaza, trafikte cep telefonuyla konuşurken gerçekleşiyor. Cep telefonuyla konuşurken araba sürülmez. Bir de kazaların yüzde 70'i şoför hatasından kaynaklanıyor. Bu nedenle sürücüler araç sürerken cep telefonu kullanmasınlar. Uykusuz yola çıkmasınlar. Dikkatli olsunlar, arada mola versinler ve inip aşağıya bir nefes alsınlar. Arabasının frenlerini ve diğer aksamını yola çıkmadan önce muayeneden geçirsinler."

- "Onlar konuşur, AK Parti yapar"

Daha sonra AK Parti Afyonkarahisar Gençlik Kollarının Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği sahur programında katılımcılara seslenen Eroğlu, 24 Haziran seçimlerinin önemine dikkati çekti.

Gençlerden Cumhur İttifakı'na oy isteyen Eroğlu, "Türkiye'nin büyük hedefleri var. Sayın Cumhurbaşkanımız 2023 yılındaki hedefleri koydu. 2023 yılında Allah nasip ederse, Türkiye'yi dünyadaki 10 büyük ekonomi arasına taşıyacağız. Bizim büyük hedeflerimiz var. Bizim Kızılelmamız var, onların nesi var? Biz yapıyoruz, onlar yıkmak istiyor. Projeleri yok, hedefleri yok." ifadelerini kullandı.

Bakan Eroğlu, 24 Haziran'ın büyük hedef ve idealler ile Kızılelmanın gerçekleşmesi için bir kilometre taşı ve milat olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bizim yaptıklarımıza muhalefetin hayalleri bile ulaşamaz. Biz yaptık, yapıyoruz, yapacağız. Onlar konuşur, AK Parti yapar. Farkımız bu. Şu anda dünyada en büyük büyüme oranıyla bir rekora imza attık. Yüzde 7,4'le dünyada G-20'nin içerisinde en büyük büyümeyi Türkiye gerçekleştirdi. Eskiden neydi? Geriye gidiyorduk, geriye. Geri vitese takarlar bunlar. İlk çeyrekteki büyüme ilan edildi bütün dünyada. Biz Hindistan'dan sonra ikinci sıradayız. Almanya 2,8 büyürken biz 7,4 büyüdük. İşte Türkiye bu."

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Afyonkarahisar Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu Veysel Eroğlu

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