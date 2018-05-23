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"Bizim dönemimizde fındığın kilogramı en az 15 lira olacak"

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.05.2018 19:03 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: - "Her sene üreticimizi bir beklenti içerisinde bırakıp fiyatlar karşısında asla bir endişe içerisine sokmayacağız. Bizim dönemimizde fındığın kilogramı en az 15 lira olacak"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Her sene üreticimizi bir beklenti içerisinde bırakıp fiyatlar karşısında asla bir endişe içerisine sokmayacağız. Bizim dönemimizde fındığın kilogramı en az 15 lira olacak." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya gelen Torun, Altınordu ilçesi Sırrıpaşa Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti.

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Torun, seçim çalışmalarına katılmak üzere memleketi Ordu'ya geldiğini söyledi.

Torun, seçim bildirgelerini cumartesi Ankara'da yapacakları toplantıda kamuoyuna açıklayacaklarını belirterek, "Tüm tarım ürünleri ile ilgili bir çalışma yaptık ama fındık bunların içerisinde en önemlisi." diye konuştu.

Türkiye'de hiçbir tarımsal ürünün hak ettiği değeri bulamadığını ileri süren Torun, "Üreticimiz çaresiz. Mazot, gübre ve işçilik gibi bütün girdi fiyatları yükseliyor. Bundan dolayı da maalesef tarım ürünlerimiz hak ettiği değeri bulamıyor." şeklinde konuştu.

CHP olarak fındıkla ilgili özel bir çalışma yaptıkları bilgisini veren Torun, "Aslında fındıktaki kayıp sadece üreticinin kaybı değil. Maalesef üretici kaybederken esnaf da kaybediyor. Esnaf kaybederken ihracatçı da kaybediyor. İhracatçı kaybederken de ülke kaybediyor. Sonuçta kayıp hepimizin." açıklamasında bulundu.

Fındığın maliyetinin üzerinde bir fiyat belirleyeceklerini, bu fiyatın da sürdürülebilir olmasını sağlayacaklarını vurgulayan Torun, "Her sene üreticimizi bir beklenti içerisinde bırakıp fiyatlar karşısında asla bir endişe içerisine sokmayacağız. Üretici için fiyat garantisi oluşturacağız. Bizim dönemimizde fındığın kilogramı en az 15 lira olacak." şeklinde konuştu.

- "Seçimlere en hazır parti CHP"

Seyit Torun, seçimlere en hazır partinin CHP olduğunu da kaydederek, "Biz zaten her an seçim olacakmış gibi çalışmalarımızı devam ettiriyorduk. Şu anda da bu çalışmalarımızı biraz erkene çektik ve buna suratle devam edeceğiz. Bundan sonra sahada olarak seçmenimize vaatlerimizi ve çözüm yollarını da anlatarak 24 Haziran seçimlerine gideceğiz." dedi.

Torun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 13 Haziran'da birlikte Ordu'da olacaklarını sözlerine ekledi.

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CHP CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ordu ziyaret

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