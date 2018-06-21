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"Bizim görevimiz halka hizmetkarlık yapmaktır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.06.2018 22:03 | Son Güncelleme

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba: - "Biz hizmet ve gönül partisiyiz. Bizim görevimiz halka hizmetkarlık yapmaktır"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Biz hizmet ve gönül partisiyiz. Bizim görevimiz halka hizmetkarlık yapmaktır." dedi.

Fakıbaba, merkez Karaköprü ilçesine bağlı Akziyaret Mahallesi'nde düzenlenen "halk buluşmasında" yaptığı konuşmada, 24 Haziran'daki seçimler için destek istedi.

Emin olmadıkları bir şeye söz vermediklerini, söz verdiklerinde de mutlaka yaptıklarını belirten Fakıbaba, "Biz hizmet ve gönül partisiyiz. Bizim görevimiz halka hizmetkarlık yapmaktır. Siz beni SSK hastanesinden, belediye başkanlığından tanırsınız. Sabahın erken saatlerinden gecenin geç saatlerine kadar halkımızın hizmetindeydik." ifadelerini kullandı.

Fakıbaba, bakanlığı döneminde de günde 2-3 saat uyuyarak hizmet etmeyi sürdürdüğünü dile getirerek, bu hizmet aşkıyla Şanlıurfa'daki okul sayısında büyük artış sağladıklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Şanlıurfa'da gerçekleştirdiği mitinge 100 binden fazla kişinin katıldığına dikkati çeken Fakıbaba, 39 derece sıcağa rağmen mitinge katılan herkese teşekkür etti.

Bakan Fakıbaba, parti olarak hizmet sevdalısı olduklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Biz hizmet partisiyiz. Biz halkın emrinde olan insanlarız ve kalıcı olan da budur. Ne partiler, neler geldi geçti ama hizmet yapan hiç unutulmadı. Rahmetli Cenap Gülpınar (eski Şanlıurfa milletvekili) unutuldu mu? Unutulmadı. Allah uzun ömür, sıhhat versin Necmettin Cevheri (eski bakan) unutuldu mu? Hayır, unutulmadı. Niye? Hizmetlerinden dolayı. İnşallah öyle bir zaman gelir ki dersiniz 'Allah rahmet eylesin Ahmet Eşref Fakıbaba, iyi işler yaptı.' Allah'ın izniyle bu hizmetleri yapacağımızı göreceksiniz."

Fakıbaba, mahalleye lise yapılması için de söz verdi.

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Ahmet Eşref Fakıbaba gıda Halk Buluşması Şanlıurfa Tarım ve Hayvancılık Bakanı

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