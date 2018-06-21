Emin olmadıkları bir şeye söz vermediklerini, söz verdiklerinde de mutlaka yaptıklarını belirten Fakıbaba, "Biz hizmet ve gönül partisiyiz. Bizim görevimiz halka hizmetkarlık yapmaktır. Siz beni SSK hastanesinden, belediye başkanlığından tanırsınız. Sabahın erken saatlerinden gecenin geç saatlerine kadar halkımızın hizmetindeydik." ifadelerini kullandı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Biz hizmet ve gönül partisiyiz. Bizim görevimiz halka hizmetkarlık yapmaktır." dedi.

Bakan Fakıbaba, parti olarak hizmet sevdalısı olduklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Biz hizmet partisiyiz. Biz halkın emrinde olan insanlarız ve kalıcı olan da budur. Ne partiler, neler geldi geçti ama hizmet yapan hiç unutulmadı. Rahmetli Cenap Gülpınar (eski Şanlıurfa milletvekili) unutuldu mu? Unutulmadı. Allah uzun ömür, sıhhat versin Necmettin Cevheri (eski bakan) unutuldu mu? Hayır, unutulmadı. Niye? Hizmetlerinden dolayı. İnşallah öyle bir zaman gelir ki dersiniz 'Allah rahmet eylesin Ahmet Eşref Fakıbaba, iyi işler yaptı.' Allah'ın izniyle bu hizmetleri yapacağımızı göreceksiniz."

Fakıbaba, mahalleye lise yapılması için de söz verdi.

