"2011 ve 2015'te aynı kumpasları kurdular ve MHP kasım seçimlerinde '1 milletvekili bile göndermesin' diyenler, ertesi gün 'MHP zayıf kongreye gitmesi lazım.' dediler. Her şeyi planlayan bir üst akıl var ve bu, 1-2 kişinin bir araya gelerek yapacağı iş değil. Bunlar uzun vadeli plan ve proje üretecek insanlar değil. Onlara birisi yaptı ve sufleyi verdi. Yanına bir de CHP'yi aldı. Akıl verip ekmek vermeyen, para ve kaynak verip ülkeyi böldürmeye çalışan çok odaklar var."

Oynanan bu oyunlarla MHP'nin zayıflatılmaya çalışıldığı belirten Aydın, şöyle devam etti:

Aydın, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin Erzurum İl Başkanlığı 15. Genişletilmiş İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, MHP aleyhinde uzun zamandır oyunlar oynandığını ancak insanların bunu bozduğunu söyledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, "Genel Başkanımız da 'Geçmişte söylediklerimizi söyledik, artık önümüze bakacağız.' diyor. Allah'a şükür, Cumhur İttifakı'nın özü de budur. Yurt içinde ve yurt dışında bizim önceliğimiz ülke ve milletin bekasıdır." dedi.

Aydın, bu odaklara karşı parti olarak her zaman mücadele ettiklerini, bu ve buna benzer oyunlara düşmeyeceklerini vurguladı.

Türkiye'nin erken seçim kararı almasından birçok kişi ve devletin rahatsız olduğunu dile getiren Aydın, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Genel Başkanımız da 'Geçmişte söylediklerimizi söyledik, artık önümüze bakacağız.' diyor. Allah'a şükür Cumhur İttifakı'nın özü de budur. Yurt içinde ve yurt dışında bizim önceliğimiz ülke ve milletin bekasıdır. Bunlar 'Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nda, İdlib'de ne işiniz var?' dediler. Biz İsrail'e koruma kalkanı olacak bir yapıya müsaade edip gecekondu bir devlet istemiyoruz. Dünyanın neresine giderseniz gidin, ilk defa Türkiye'nin aleyhtarlığını yapan ülkeler tek vücut olmuş, hep bir ağızdan 'Türkiye yok edilmeli.' diyor. 'Yoksa bölgesinde lider olacak ve geleceği parlak. O zaman şimdiden bombalayalım.' diyorlar."

- "MHP tarih boyunca da milleti için gerekeni her zaman yaptı"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında birtakım söylentiler olduğunu anlatan Aydın, parti olarak hiçbir zaman milletin menfaati dışında bir girişimde bulunmadıklarına işaret etti.