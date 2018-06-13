"Bizim siyaset anlayışımız insan odaklı"

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bizim siyaset anlayışımız insan odaklıdır. Maddi ve manevi olarak insanı daha da güçlendirmeliyiz." dedi.
Gül, Gaziantep'teki bir rehabilitasyon merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'de AK Parti hükümetleri döneminde eğitime çok önemli yatırımların yapılığını bildirdi.
Özel ilgi ve eğitime muhtaç olan çocuk ve gençlerin desteklenmesi konusunda verilen desteklerin sosyal devlet olmanın bir gereği olduğunu belirten Gül, özel ilgiye muhtaç genç ve çocuklara yönelik destekleri de sürdüreceklerini vurguladı.
Gül, insan merkezli çalışmaları önemsediklerine işaret ederek, "Bizim siyaset anlayışımız insan odaklıdır. Maddi ve manevi olarak insanı daha da güçlendirmeliyiz. İnsana vermiş olduğunuz her türlü destek, kainata destektir. Yaradılanı yaradandan ötürü seven bir milletiz." diye konuştu.
Eğitime, AK Parti hükümetleri dönemi öncesinde verilen bütçenin çok düşük olduğunu aktaran Bakan Gül, her geçen gün de eğitim konusundaki alt yapıyı güçlendirdiklerini kaydetti.
Abdulhamit Gül, daha sonra beraberindekilerle merkezin açılışını gerçekleştirdi.
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