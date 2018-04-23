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BM Genel Sekreteri Guterres: “Soğuk savaş geri döndü”

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2018 12:34 | Son Güncelleme

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye’de son dönemlerde yaşanan olayların soğuk savaşın geri döndüğüne işaret ettiğini ifade etti.BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsveç’in resmi kanalına verdiği röportajda, Suriye’de son dönemlerde yaşanan olaylara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye’de son dönemlerde yaşanan olayların soğuk savaşın geri döndüğüne işaret ettiğini ifade etti.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsveç’in resmi kanalına verdiği röportajda, Suriye’de son dönemlerde yaşanan olaylara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Guterres, Suriye’de son dönemlerde yaşanan olayların soğuk savaşın geri döndüğüne işaret ettiğini belirterek, geçmişte yaşanan soğuk savaş ile bugün tanık olduğumuz soğuk savaş arasında farklılıklar olduğunu ifade etti. Guterres, “Ancak, ABD ve Rusya artık herkesi kontrol edemiyor. Orta Doğu’da birçok ülke çok aktif; Türkiye, İran, Suudi Arabistan ve diğerleri. Şu anda dünyada iki benzer ve kontrollü blok yok" dedi. BM’nin Suriye’deki çatışmayı çözemeyeceğini ifade eden Guterres, çatışmaların derinleşmesini engelleyebilecek hiçbir kontrol mekanizmasının bulunmadığını söyledi.

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