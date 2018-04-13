BM Genel Sekreteri Guterres’den Suriye açıklaması

BM Genel Sekreteri Antnio Guterres, dünya güçleri arasında artan gerginliğin, Suriye’de askeri bir tırmanışa yol açabileceğini söyledi.

BM Güvenlik Konseyi’nin Suriye meselesi için gerçekleştiği toplantıda konuşan BM Genel Sekreteri Antnio Guterres, dünya güçleri arasındaki gerginliğin artmasının, Suriye’de tam anlamı ile askeri bir tırmanışa sebep olabileceğini söyledi.