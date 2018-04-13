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BM Genel Sekreteri Guterres’den Suriye açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.04.2018 18:26 | Son Güncelleme

BM Genel Sekreteri Antnio Guterres, dünya güçleri arasında artan gerginliğin, Suriye’de askeri bir tırmanışa yol açabileceğini söyledi.BM Güvenlik Konseyi’nin Suriye meselesi için gerçekleştiği toplantıda konuşan BM Genel Sekreteri Antnio Guterres, dünya güçleri arasındaki gerginliğin artmasının, Suriye’de tam anlamı ile askeri bir tırmanışa sebep olabileceğini söyledi.

BM Genel Sekreteri Antnio Guterres, dünya güçleri arasında artan gerginliğin, Suriye’de askeri bir tırmanışa yol açabileceğini söyledi.
BM Güvenlik Konseyi’nin Suriye meselesi için gerçekleştiği toplantıda konuşan BM Genel Sekreteri Antnio Guterres, dünya güçleri arasındaki gerginliğin artmasının, Suriye’de tam anlamı ile askeri bir tırmanışa sebep olabileceğini söyledi.

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