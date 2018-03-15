BM Genel Sekreteri Guterres’ten yardım çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansı’na (UNRWA) desteği sürdürmek için dünyaya çağrıda bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İtalya’nın Başkenti Roma’da BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Merkezi’nde düzenlenen BM Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansı’na (UNRWA) Uluslararası Konferansı’na katıldı. Konferansta açılış konuşması yapan Guterres, UNRWA’ya desteği sürdürmek için dünyaya çağrıda bulundu.

Guterres, UNRWA’nın 2018’de yaklaşık 446 milyon dolarlık bir bütçe açığıyla karşı karşıya olduğunu söyleyerek, "Bu ciddi etkilere sahip olacak, bu yüzden bugün sizlere 2018 için doğan açığı kapatmasını rica ediyorum" dedi. Bütçe açığının zor şartlarda yaşayan 1.7 milyon mülteci için felaketle sonuçlanacağı konusunda uyaran Guterres, UNRWA’ya verilen desteğin sadece Filistinli mültecilere insani yardımlaşma meselesi değil, barışa yönelik bir yatırım olduğunu vurguladı.

Ürdün’ün girişimi ile yapılan konferans, Ürdün-Mısır-İsveç başkanlığında UNRWA için uluslararası ve politik desteği harekete geçirmeyi, verimliliğini artırmayı, bağışçı tabanını genişletmeyi ve 446 milyon dolar tutarındaki mali açık karşısında sürdürülebilir finansmanı sağlamak için planlar geliştirmeyi amaçlıyor.