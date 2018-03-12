BM Güvenlik Konseyi Doğu Guta için toplandı

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Suriye’nin Doğu Guta bölgesinde ilan edilen ateşkesin uygulanamaması üzerine yeniden toplandı.
BM Güvenlik Konseyi, Suriye’nin Doğu Guta bölgesinde BM tarafından ilan edilen ateşkesin uygulanamaması üzerine yeniden toplandı. ABD, Suriye genelinde 30 günlük bir ateşkes talebinde bulundu. ABD’nin BM Büyükelçisi Nikki Haley, Suriye’nin Doğu Guta’daki saldırısının hız kesmeden devam ettiğini belirterek, bunun önüne geçilmesini istedi.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise oturumda yaptığı konuşmada, “Alınan ateşkes kararı düşmanlıkları sona erdirmiyor. Şiddet İdlib’in bir kısmı, Şam ve banliyöleri dahil olmak üzere Doğu Guta’da devam ediyor. Ne yazık ki hiçbir kuşatma kaldırılmadı. Bir hasta ya da yaralı bir kişi henüz tahliye edilmedi” şeklinde konuştu.
Rusya’nın BM elçisi Vassily Nebenzia, Güvenlik Konseyi tarafından verilen ateşkes kararının Doğu Guta’daki terörist grupları kapsamadığını belirterek, “Bölgesel istikrarı çok ama çok zorlaştırabilecek adımlar atılıyor” dedi.
Türkiye'den yeni harekat hazırlığı! 'Jetlerimizi görünce anlayacaklar'
Mutlu son: WhatsApp’ta o süre arttırıldı
Şehit haberinin ardından Afrin'de flaş gelişme
NATO'dan flaş açıklama: Türkiye'yi destekliyoruz
Büyük kriz kapıda! İki ülkeyi karşı karşıya getiren suikast
Erdoğan'ın mektubu 23 milyon eve gönderilecek
TBMM'de sinirler gerildi! Kaya'nın sözleri tepki çekti, mikrofonu kapatıldı
Kocaeli'de öfkeli şahıs dehşeti! Parkta görüntülerini çektiği çocuklara saldırdı
Babanın yüreği karara dayanmadı!
Tarihe tanıklık edin! İşte siyah-beyaz İstanbul
Fenomen hemşire dünyanın dilinde! Öyle pozlar yayınladı ki...
Instagram'da büyük değişiklik: Bugün girenler şaşkın!
Okuyucu Yorumları 0 yorum