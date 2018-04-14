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BM Güvenlik Konseyi Suriye’yi görüşmek üzere toplandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.04.2018 19:30 | Son Güncelleme

BM Güvenlik Konseyi, Rusya’nın çağrısı üzerine ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye düzenlediği saldırı hakkında acil olarak toplandı.ABD, Fransa ve İngiltere’nin Suriye’ye düzenledikleri saldırı ile alakalı, Rusya’nın acil toplanma çağrısı üzerine Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi bir araya geldi.

BM Güvenlik Konseyi, Rusya’nın çağrısı üzerine ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye düzenlediği saldırı hakkında acil olarak toplandı.
ABD, Fransa ve İngiltere’nin Suriye’ye düzenledikleri saldırı ile alakalı, Rusya’nın acil toplanma çağrısı üzerine Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi bir araya geldi. Toplantıda söz alan BM Genel Sekreteri Antnio Guterres, BM Güvenlik Konseyi üye ülkelerin önceliğini, uluslararası güvenlik ve barışa vermesi gerektiğini söyledi. Guterres, ayrıca tüm ülkelere, kimyasal silah ve türevleri hakkında uluslararası yasalara bağlı kalınması gerektiğini hatırlattı. Dün söylediklerini tekrar eden BM Genel Sekreteri, Suriye’de çok çeşitli orduların, bir dizi silahlı grubun bulunduğunu ve bölgede tırmanışa geçen gerginliğin son bulması gerektiğini ifade etti.
ABD’nin kimyasal silah iddialarını yalanlayan BM Rusya Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin bölgede hiçbir kimyasal silah izine rastlamadığını ifade ederek, ABD, İngiltere ve Fransa’nın BM Güvenlik Konseyi’nin endişelerini hiçe saydığını söyledi.
BM Güvenlik Konseyi’nin defalarca düzenlenen toplantılarda konuşmaktan başka bir şey yapmadığını söyleyen BM ABD Daimi Temsilcisi Nikki Haley, dün gece 3 ülkenin intikam almak ve birilerini cezalandırmak için değil, yalnız kimyasal silah kullanımına karşı oldukları için harekete geçtiğini söyledi. Gerçekleşen hava saldırısının açık bir mesaj taşıdığını söyleyen Haley, “ABD Esad’ın kimyasal silah kullanmasına izin vermeyecek” ifadelerini kullandı. Diplomasiye defalarca şans verdiklerini söyleyen ABD’li Sözcü, düzenlenen saldırılarda Esad rejimine ait tüm kimyasal silah merkezlerinin imha edildiğini belirtti.

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