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BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura Ankara’da

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.04.2018 13:17 | Son Güncelleme

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, bölge turu çerçevesinde bugün Ankara’da Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Ümit Yalçın ve Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal‘la görüşecek.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, bölge turu çerçevesinde bugün Ankara’da Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Ümit Yalçın ve Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal‘la görüşecek.

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