BM yetkilileri Suriye’nin bombardımanını kınadı

Suriye’nin 4 günden beri havadan karadan ve paraşütle bombaladığı Doğu Guta’da ölü sayısı 300’ü aşınca BM yetkilileri bombardımanı kınadı.

Rusya’nın savaş uçakları tarafından desteklenen Suriye güçlerinin dünkü bombardımanında 27 kişi hayatını kaybetti. Suriye İnsan Hakları gözlemcilerine göre; Suriye’nin 4 günlük Guta bombardımanında ölü sayısı 300’ü geçti. Ölen çocukların sayısının ise 125 olduğu kaydedildi.

Rusya’nın BM daimi temsilcisi Vassily Nebenzia, BM Güvenlik konseyinin acilen toplanması için çağrıda bulundu.

ABD’nin BM daimi temsilcisi Nikki Haley de, "Esad rejiminin saldırısı altında bulunan kadın, çocuk ve erkeklerin hayatlarının kurtulması ümidiyle derhal harekete geçme zamanıdır” dedi. Haley, Guta’ya yardım ulaştırılması için 30 günlük ateşkes çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise Guta’nın bombalanmasını “yeryüzündeki cehennem” olarak tanımladı. Guterres, "Bu işin bütün taraflarına sesleniyorum. Doğu Guta’daki bütün savaş faaliyetlerini askıya alın. Bu hepimizin gözünün önünde gerçekleşen bir insanlık trajedisidir. Bu korkunç şeylerin olmasına müsaade edeceğimizi düşünemiyorum” diye konuştu.

2013 yılından beri Suriye tarafından abluka altında tutulan ve çaresiz durumda olan halka gıda yardımı ulaştırılamıyor.