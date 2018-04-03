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BM’den Yemen’de barış görüşmeleri çağrısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.04.2018 16:02 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen’deki 22 milyon insanı acil yardıma muhtaç bırakan çatışmaların sona ermesi için tarafları siyasi uzlaşmaya çağırdı.Birleşmiş Milletler (BM), İsviçre ve İsveç’in ortak girişimleriyle Yemen’deki insani krize yönelik üst düzey yardım konferansı İsviçre’deki BM Cenevre Ofisi’nde başladı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen’deki 22 milyon insanı acil yardıma muhtaç bırakan çatışmaların sona ermesi için tarafları siyasi uzlaşmaya çağırdı.
Birleşmiş Milletler (BM), İsviçre ve İsveç’in ortak girişimleriyle Yemen’deki insani krize yönelik üst düzey yardım konferansı İsviçre’deki BM Cenevre Ofisi’nde başladı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres konferansta yaptığı konuşmada, “Yemen’de tek çözüm, tüm tarafları kapsayan müzakereli bir siyasi uzlaşmadır. Tüm tarafları, gecikmeksizin yeni özel elçimiz Martin Griffith ile görüşmeye çağırıyorum” dedi.
Yemen’deki bütün limanların insani ve ticari kargolar ile bunların nakli için gereken yakıt için açılması gerektiğinin altını çizen Guterres, “Sana Havalimanı da mutlaka açık kalması gereken hayati bir hattır” diye konuştu.
Yemen Dışişleri Bakanı Abdulmelik el-Mihlafi de müzakerelere dönüş çağrısını yineleyerek, Yemen hükümetinin liman ve havaalanlarını insani yardımlar için açmaya çalıştığını söyledi. Müzakerelere dönüş için savaşa son vermek gerektiğini belirten el-Mihlafi, ülkenin birliği ve toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini de sözlerine ekledi.
Arap yarımadasının en yoksul ülkesi olan Yemen’de savaş nedeniyle 10 binden fazla kişi hayatını kaybetti ve 2 milyon kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.
Yemen’de tüm insani yardımların girdiği en büyük limanı olan El Hudeyde, şu anda Husilerin kontrolünde bulunuyor. Hükümet, Husileri bu limandan kaçak silah sokmakla suçluyor.

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