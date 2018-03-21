BMGK için Almanya ile İsrail karşı karşıya geldi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 2019-2020 dönem başkanlığı için Alman aile İsrail karşı karşıya geldi.

Haziran ayında Güvenlik Konseyi Dönem Başkanlığı için karar verilecek ve Almanya ile İsrail Başkanlığı alabilmek için kıyasıya kulis yapmaya başladı. Almanya, "Dönem başkanlığı için 2012 yılında karar verdiğimizde İsrail’in de aday olacağı bilmiyorduk" açıklamasında bulunarak İsrail ile karşı karşıya gelmemek için özen gösterirken, İsrail’in ABD’deki lobisi "Amerika Siyonist Örgütü" (ZOA) aracılığıyla dönem başkanlığını almak için kulis çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Almanya 2010-2011 yılları arasında BMGK geçici üyelik yapmıştı. İsrail ise 1949’dan beri Birleşmiş Milletler üyesi olduğu Güvenlik Konseyi dönem başkanlığı için ise hiç müracaatta bulunmadı. Avrupa bölgesinden Belçika’nın da 2019-2020 dönem başkanlığı için aday olduğu biliyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Birleşmiş Milletler’in, üye ülkeler arasında güvenlik ve barışı korumakla yükümlü, en güçlü organı. Birleşmiş Milletler’in diğer organları sadece tavsiye kararı alabilirken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin kararları, tüm üye ülkeler açısından bağlayıcılık taşıyor.