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Bodrum AK Parti ve MHP yönetiminin istişare toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.03.2018 19:00 | Son Güncelleme

BODRUM'da, AK Parti ve MHP ilçe teşkilatları bir araya gelerek, istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da, AK Parti ve MHP ilçe teşkilatları bir araya gelerek, istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Kumbahçe Mahallesi'ndeki bir restoranda AK Parti Bodrum İlçe ve MHP Bodrum İlçe başkanlığı yöneticileri istişare toplantısı için buluştu. Afrin Operasyonu'na da destek mesajı veren partililer, toplantıların tekrarlanacağının da sinyalini verdi.

AK Parti İlçe Başkanı Ömer Özmen, "15 Temmuz darbe girişimi dönemi nöbetlerinde beraber olduğumuz MHP'li arkadaşlarımızla bugün de Afrin operasyonuna yönelik birlik ve beraberliğimizi göstermek için bir kaynaşma ve istişare toplantısı etkinliği düzenledik. Belli aralıklarla bu etkinliklere devam edeceğiz. Söz konusu ülkemizin bekası olduğu sürece siyasi görüşlerimizi, görüş ayrılıklarımızı bir kenara bırakıp, vatan için ne gerekiyorsa birlik ve beraberliğimizi her platforma göstermek için bir aradayız" dedi.

MHP İlçe Başkanı Cengizhan Sacar ise 'Cumhur İttifakı' ile pekişen birlikteliğin temellerini ilçede de attıklarını belirterek, "AK Parti İlçe Başkanı Ömer Özmen ve yönetim kurulu üyelerine bu davetimize katıldıkları için sonsuz teşekkürlerimizi iletiyorum. 15 Temmuz'da Türkiye'nin üzerinde bir kara bulutlar döndü. Bu kara bulutları hain planları AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi kurmayları, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Genel Başkanımız Devlet Bahçeli dik duruşuyla, 'önce ülkem ve milletim sonra partim' ideolojisi içerisinde ülke ve milletin bekası için birlik beraberlik Yenikapı ruhuyla bir başlangıç bir temel attılar. Bu temelin devamında Cumhurbaşkanlığı seçimleri, Cumhur ittifakı ile pekişti. İnsanların da istemiş olduğu bu uyumlu davranışlar neticesinde biz de Bodrum'da bunun temelini atıyoruz. Ülkemizin ve Bodrum'un menfaatleri için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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